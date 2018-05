Inter, Thohir fa sognare i tifosi: "Entrate da oltre 300 milioni di dollari"

08:51 Condividi Chiudi

Erick Thohir è ambizioso in vista del prossimo anno: "Vogliamo fare bene in Champions, Spalletti rimarrà e arriveranno nuovi giocatori".

Dopo sei anni di assenza l'Inter tornerà a disputare la Champions League, obiettivo primario di inizio stagione e fortemente vitale per rimpinguare le casse societarie, messe a dura prova dai paletti imposti dal FPF dell'UEFA.

Con l'accesso alla massima competizione europea qualcosa cambierà, come affermato dal presidente Erick Thohir che ha parlato alla stampa indonesiana dagli uffici della Inasgoc, il Comitato organizzatore degli Asian Games del 2018.

"Rispetto agli ultimi anni - ha spiegato il patron interista - le entrate sono in crescita e si sono attestate intorno ai 220 milioni di dollari statunitensi: con la Champions contiamo di superare i 300. Grazie a tutti i tifosi che ci hanno supportato".

Il progetto sta dando i suoi frutti: "La prima cosa fatta appena sono arrivato all'Inter è stata la costruzione di un management forte, prerogativa fondamentale per una società importante come la nostra che ha bisogno di un leader, di qualcuno che prenda le decisioni. Non essendo sempre a Milano, per me è difficile agire. Bisogna anche costituire un network per intraprendere collaborazioni importanti. Avevamo come obiettivo quello di tornare in Champions entro cinque anni e ci siamo riusciti".

Per la prossima Champions ambizioni abbastanza alte, cercando magari di arrivare tra le quattro migliori d'Europa: "Per riuscirci ci sarà la permanenza di Luciano Spalletti che verrà accontentato nelle sue esigenze con l'acquisto di nuovi giocatori. Ovviamente ci saranno innesti anche in società".