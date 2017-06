Inter, Spalletti ha le idee chiare: "Sarà difesa a 4"

Luciano Spalletti sembra avere già le idee chiare per la sua nuova Inter: "Partiremo con la difesa a 4, voglio un reparto che si comporti da squadra".

E' stato presentato ai tifosi dell' Inter soltanto due giorni fa, ma Luciano Spalletti è già al lavoro per il bene del club nerazzurro: il tecnico di Certaldo avrà il compito di risollevare le sorti di una squadra che ha concluso al settimo posto il suo ultimo campionato, un piazzamento che ha decretato anche il mancato accesso all'Europa League.

Intervenuto ai microfoni della tv cinese 'Pptv' (dichiarazioni rilasciate lo scorso 6 giugno ma rese pubbliche soltanto oggi), Spalletti sembra avere le idee chiare per la squadra che scenderà in campo il prossimo anno: "Voglio una formazione equilibrata e forte, capace di giocarsela alla pari con ogni avversaria per cercare di vincere sempre".

Più di un'indicazione sul modulo che adotterà durante la sua avventura in nerazzurro: "Sicuramente partiremo con la difesa a quattro, anche se ci alleneremo pure con i tre dietro. L'obiettivo è un avere un reparto unito che giochi da squadra, le individualità contano ma non sono la cosa principale".

Tante ottime impressioni su Suning: "Ho avuto modo di constatare con i miei occhi la sua maestosità: questo non fa capire altro quanto il bene della squadra rappresenti la priorità massima".