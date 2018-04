Inter, Miranda senza falsa modestia: "Sono il miglior difensore in Serie A"

17:47 Condividi Chiudi

Miranda: "Penso che per esperienza e per tutto il resto sono il miglior difensore della Serie A. Mi piace Spalletti come allenatore".

Se l'Inter al momento possiede la seconda migliore difesa della Serie A con 23 goal subiti in 34 partite il merito è anche del difensore brasiliano Joao Miranda. Il quale, intervenuto ai microfoni del canale tematico nerazzurro, si è voluto autocelebrare per quanto fatto in campo in questa stagione.

"Lo dico sinceramente, per esperienza e per tutto il resto penso di essere il migliore difensore della Serie A. Mi ritengo un calciatore completo, tecnico e rapido. Parlo spesso con Spalletti durante le sedute tattiche e durante gli allenamenti. E' un bravo allenatore, mi trovo molto bene insieme a lui".

Una considerazione sul connazione Rafinha, arrivato a gennaio dal Barcellona. "Rafiha all'inizio ha avuto problemi per come ci si allena qui in Italia. Ma ha ancora tanto tempo per dimostrare il suo grande valore".

Conclusa la stagione in nerazzurro, l'obiettivo sarà il Mondiale di Russia 2018 con la Selecao. "Penso sarà il mio ultimo mondiale. Per noi del Brasile quando ci partecipiamo conta solamente vincere. Abbiamo tutte le qualità per poter portare a casa il titolo".