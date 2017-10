Inter-Milan, derby da record: incasso più alto di sempre in A

Il prossimo derby tra Inter e Milan entrerà di diritto nella storia della Serie A per l'incasso più alto di sempre: circa 4.5 milioni.

Lo scorso 15 aprile andò in scena il primo Inter-Milan della storia all'inusuale orario delle 12:30, chiara esigenza di marketing per raggiungere un pubblico ancora più vasto in Oriente, essendo la prima stracittadina con entrambe le proprietà cinesi: allora si registrò anche il record di incasso, pari a 4 milioni e 204mila euro.

Primato che sta per essere abbattuto dal derby in programma il prossimo 15 ottobre, stavoltà però in orario serale (ore 20:45): secondo quanto riportato da 'la Gazzetta dello Sport', si arriverà a sfiorare addirittura i 4.5 milioni.

Si tratta di un record assoluto per la nostra Serie A, un ulteriore prova della crescita, sotto l'aspetto delle presenze allo stadio, dei tifosi di Inter e Milan, tornate almeno per ora a competere per posizioni di prestigio dopo annate da dimenticare.

Naturamente è previsto il tutto esaurito: disponibili soltanto 400 biglietti in versione abbonamento al costo di 225 euro per il secondo anello verde mentre, per chi vorrà fare le cose in grande, restano tre skybox da dieci posti ciascuno al costo di 6mila euro.

Ovviamente non si sa ancora chi trionferà in campo, ma una cosa è certa: sugli spalti la partita è stata già vinta dai tifosi nerazzurri e rossoneri.