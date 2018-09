Inter, lista da 19 giocatori per la Champions: Candreva rischia

L'Inter dovrà presentare alla UEFA una lista di 19 giocatori per la Champions: tra gli indiziati a rimanere fuori c'è anche Antonio Candreva.

La cessione di Karamoh in prestito al Bordeaux ha alleggerito il computo degli esterni d'attacco in casa Inter, divenuto importante dopo gli arrivi di Politano e Keita Balde: inizialmente sembrava che a salutare dovesse essere Candreva, alla fine rimasto a Milano.

L'ex Lazio è comunque scalato in basso nelle gerarchie di Spalletti che finora non gli ha concesso neppure un minuto in campionato: emblematica la situazione creatasi a Reggio Emilia contro il Sassuolo quando, ad entrare in campo dalla panchina, sono stati Perisic, Keita e Karamoh ma non lui.

Lunedì l'Inter dovrà presentare alla UEFA una lista ridotta a 19 giocatori che prenderanno parte alla fase a gironi di Champions League dove i nerazzurri affronteranno Barcellona, Tottenham e PSV: uno dei maggiori indiziati a rimanere fuori, come riferito da 'Tuttosport', è proprio Candreva.

Sicuri di non essere in lista il terzo portiere Berni e Joao Mario, sempre più separato in casa; anche Dalbert non dovrebbe esserci, mentre per l'ultimo posto è sfida proprio tra Candreva, Gagliardini e Vecino, con il primo favorito.

La società nerazzurra dovrà tenere in considerazione anche il saldo tra entrate e uscite che non dovrà essere negativo: per un giocatore che entra, dovrà uscirne un altro che non sia stato pagato una somma maggiore.

In caso di esclusione, Candreva avrebbe a disposizione soltanto il palcoscenico del campionato per mettersi in mostra, non proprio il massimo per un giocatore della sua esperienza.