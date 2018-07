Inter-Lione: probabili formazioni, orario e dove vederla in Tv e streaming

18:39 Condividi Chiudi

Continuano le amichevoli pre-stagionali dell'Inter: nerazzurri impegnati in Puglia per il big match contro il Lione.

Continuano le amichevoli pre-stagionali dell'Inter: nerazzurri impegnati in Puglia per il big match contro il Lione. Per i nerazzurri sarà la penultima sfida prima di scendere in campo ufficialmente nella prima giornata di Serie A prevista tra il 18 e il 19 agosto.

DOVE E QUANDO

Inter-Lione si giocherà il prossimo 4 agosto 2018 alle ore 20:05. Appuntamento allo Stadio Via del Mare di Lecce.

DOVE VEDERE INTER-LIONE IN TV E STREAMING

Inter-Lione sarà trasmessa in chiaro su TV8 e su Sky sul canale dell'International Champions Cup, Sky International Champions Cup: in streaming il match sarà visibile sul sito di TV8 o tramite Sky Go attraverso tablet, smartphone e pc.

BIGLIETTI

I biglietti per assitere a Inter-Lione sono disponibili su Ticketone.