Inter, la SPAL porta bene: successo al terzo turno nel 1954, fu Scudetto

L'Inter si aggrappa alle statistiche: una vittoria contro la SPAL alla terza giornata arrivò anche nella stagione 1953/54, conclusasi con lo Scudetto.

La stagione dell'Inter si è aperta nel miglior modo possibile ed immaginabile: tre successi in altrettante gare contro i nerazzurri, che comandano la classifica della Serie A a quota 9 punti in coabitazione con Juventus e Napoli.

Un avvio sprint che fa stropicciare gli occhi ai tifosi: non sempre però una partenza così positiva è sinonimo di Scudetto finale, tesi molto valida se prendiamo in considerazione la storia nerazzurra.

Dopo aver vinto le prime tre giornate di campionato infatti, soltanto in un'occasione l'Inter ha poi conquistato lo Scudetto: si tratta della stagione 1953/54, quando i milanesi ebbero la meglio di un solo punto sulla Juventus (51 a 50).

Un caso abbastanza curioso e sicuramente positivo per i tifosi interisti è rappresentato dal successo, alla terza giornata, contro la SPAL: il 27 settembre 1953 a San Siro i nerazzurri ebbero la meglio per 4-2 (reti di Buzzin, Skoglund, Lorenzi e Brighenti).

Proprio come accaduto qualche giorno fa: vittoria al 'Meazza' contro la SPAL al terzo turno, frutto delle reti di Icardi e Perisic. Una coincidenza che potrebbe indurre all'ottimismo per il futuro, anche se Spalletti sa bene che per trionfare non basterà aggrapparsi soltanto alle statistiche.