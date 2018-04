Inter-Juventus, crocevia anche Mondiale: Icardi sfida Higuain

A San Siro questa sera andrà in scena una delle sfide decisive per lo Scudetto e per la Champions: ma Inter-Juventus vale anche un Mondiale...

Dopo Juventus-Napoli della scorsa settimana, quella di questa sera a San Siro si appresta ad essere un'altra partita decisiva per la nostra Serie A. La Juventus si gioca lo Scudetto contro il Napoli, mentre l'Inter continua ad inseguire Roma e Lazio per un posto in Champions League. In un senso o nell'altro, sarà decisiva...

Ma volendo allontare per un momento la lente d'ingrandimento, quella tra Inter e Juventus sarà una partita fondamentale anche per il... Mondiale! Entrambe le squadre sono guidate da due attaccanti argentini, due prime punte che potrebbero avere un destino differente in estate: Gonzalo Higuain e Mauro Icardi.

Accantonando per un momento la posizione di Paulo Dybala, che per via della presenza ingombrante di Leo Messi sembra destinato a non partire in Russia, soltanto un posto sembra disponibile nell'Argentina per Icardi e Higuain. Al momento per Jorge Sampaoli (che oggi è atteso a San Siro secondo la 'Gazzetta dello Sport') non sembra esserci storia, il 'Pipita' è in vantaggio su 'Maurito'.

Ma questo prima del lungo digiuno di Gonzalo Higuain, ovvero stando alle gerarchie delle ultime convocazioni per la sosta delle Nazionali. Adesso, in questo momento della Serie A, Icardi sembra essere parecchio più in forma dell'attaccante della Juventus, che vorrà cogliere la palla al balzo al Meazza per convincere Sampaoli e indirizzare anche lo Scudetto verso Vinovo: insomma, due piccioni con una fava.

Icardi dovrà disputare un finale di stagione fenomenale per far ricredere Sampaoli e sovvertire i pronostici. Con un goal questa sera, l'attaccante nerazzurro potrebbe far compiere un passo importante anche all'Inter verso la Champions; posto che comunque la sfida decisiva sarà quella all'ultima giornata contro la Lazio.

Ma ovviamente non saranno gli unici due giocatori sotto la luce dei riflettori a Milano: c'è curiosità sulla posizione di Cuadrado (provato terzino da Allegri), sull'impatto di Mandzukic dopo esser partito dalla panchina contro il Napoli, sul rendimento di Rafinha in un big match di questo livello e sulla tenuta della difesa dell'Inter (praticamente impermeabile negli scontri diretti di questo campionato).

INTER (4-2-3-1): Handanovic; Cancelo, Skriniar, Miranda, D'Ambrosio; Vecino, Brozovic; Candreva, Rafinha, Perisic; Icardi.

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Cuadrado, Rugani, Barzagli, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Higuain, Mandzukic.