Inter in ansia per Brozovic: ko durante Croazia-Finlandia

Marcelo Brozovic si è infortunato con la Croazia durante la gara contro la Finlandia ed è stato sostituito nella ripresa. Pessima notizia per l'Inter.

La sosta delle Nazionali è da sempre motivo di preoccupazione per gli allenatori dei club: il rischio che i giocatori possano infortunarsi e che la loro stagione si possa compromettere è abbastanza alto.

Ne sa qualcosa l'Inter, alle prese con il ko di uno dei suoi uomini più rappresentativi: Marcelo Brozovic si è infortunato attorno al 20' di Croazia-Finlandia, per poi essere sostituito ad inizio ripreso da Rog.

Il cr croato Cacic ha commentato così il problema occorso all'interista: "Non stava bene già nel primo tempo, lo vedevo assente e con problemi. Per ora è out e rischia seriamente di non giocare contro l'Ucraina, non sappiamo cosa accadrà".

Dai controlli medici di rito è emerso un problema muscolare che costringerà il centrocampista a saltare, con ogni certezza, il prossimo e decisivo match di qualificazione al Mondiale sul campo dell'Ucraina.

Due to injuries, Brozović will not be available for @FFUKRAINE @EuroQualifiers encounter on Monday, while @MarioMandzukic9 is a doubt. pic.twitter.com/BX725So01Q — HNS | CFF (@HNS_CFF) 7 ottobre 2017

Un bel guaio per Spalletti e per l'Inter: proprio Brozovic è stato protagonista assoluta dell'ultima vittoria sul campo del Benevento, dove ha messo a segno la doppietta decisiva. Un ko arrivato proprio nel suo momento migliore.