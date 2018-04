Inter, il goal lampo al Verona? Merito dell'assist di… Andrea

L'assist ufficiale è stato di Perisic, ma il goal segnato da Icardi contro il Verona al 35° secondo, ha avuto anche un'altra protagonista: Andrea.

Quello segnato contro il Verona sabato scorso è stato il goal più veloce realizzato dall' Inter in questo campionato: solo 35 secondi, infatti, sono intercorsi fra il calcio d'inizio e la palla che si è infilata in porta . Neanche a dirlo, il goal è stato messo a segno da Mauro Icardi su assist, direttamente da fallo laterale, di Ivan Perisic . Ma a mettere lo zampino, anzi le manine, nell'azione del goal vi è stata anche un'altra persona: la raccattapalle.

" Appena il pallone è uscito - ha raccontato Andrea alla 'Gazzetta dello Sport' - ho capito che la più vicina ero io. Perisic mi ha guardato, ha fatto un cenno e io gliel'ho subito lanciato. L'avrebbe fatto anche una mia compagna, non credo di avere alcun merito ". Andrea è una 13enne che gioca nell'U14 femminile dell'Inter. E' stata anche la sua tempestività nel fornire a Perisic il pallone da rimettere in gioco con le mani a dare il là all'assist che ha colto impreparata la difesa gialloblù e permesso a Icardi di realizzare dopo poco più di mezzo minuto di gara il primo goal del match.

Di questo lo stesso Perisic le è stato grato, sia nelle dichiarazioni a fine gara, quando ha però scordato che il 'ragazzo' era in effetti una femminuccia con una lunga coda di cavallo (" Ogni occasione va sfruttata e allora grazie anche al ragazzo che mi ha servito velocemente la palla "), sia poi sul suo profilo Instagram postando la foto di quell'assist ricevuto da Andrea.

Andrea ha l'Inter nel sangue. Un amore per i colori nerazzurri trasmessole dal padre Angelo e dai fratelli con cui giocava a calcio: " Solo mamma Francesca è juventina ". L'amore per il calcio e per l'Inter non poteva non sfociare nell'indossare la maglia nerazzurra... " Era il 16 aprile 2016 quando l'Inter mi ha proposto di fare un provino - ha spiegato Andrea - Avevo sempre sognato di stare in una squadra di sole femmine. La prima volta che ho fatto la raccattapalle è stato Inter-Lazio di un anno fa: ero agitata, non avevo mai visto dei giocatori così da vicino. Stavo dietro la porta, il primo pallone l'ho passato ad Handanovic ".

Il calcio, però, non è l'unica passione dell'intraprendente ragazza... " Da grande vorrei fare la calciatrice, ma un altro sogno è la designer - ha raccontato - Da piccola prendevo sedie e coperte e costruivo case, cercavo di ottimizzare gli spazi ". Intanto, però, si gode il suo primo 'assist' in Serie A.