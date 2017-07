Inter, Icardi brucia le tappe: in campo il 6 o il 12 agosto

Mauro Icardi sembra voler anticipare i tempi del suo completo recupero: il capitano dell'Inter potrebbe tornare in campo già per il 6 o il 12 agosto.

Solo qualche giorno fa si era parlato di un recupero a rilento di Mauro Icardi, con tanto di rischio di assenza forzata in tutte le amichevoli estive dell'Inter: il capitano nerazzurro sembra però voler bruciare a tutti i costi le tappe, in modo da farsi trovare pronto per l'inizio della nuova stagione.

La voglia di tornare a completa disposizione del tecnico Spalletti è molta, tanto da indurlo ad un recupero molto più celere rispetto alle previsioni iniziali: secondo quanto riportato da 'Il Corriere dello Sport', il bomber argentino potrebbe scendere in campo addirittura il prossimo 6 o 12 agosto.

In quelle due date si giocheranno le amichevoli contro il Villarreal (a San Benedetto del Tronto) e contro il Betis Siviglia (a Lecce): occasioni per testare le condizioni di Icardi, tornatosi ad allenare in gruppo dopo un lungo periodo di lavoro differenziato.

Sembra scongiurato a questo punto un suo forfait per la prima giornata di campionato, quando i nerazzurri affronteranno la Fiorentina a San Siro: una settimana dopo ci sarà la trasferta con la Roma e l'Inter non può proprio permettersi di presentarsi a questi importanti appuntamenti senza il suo realizzatore principe.