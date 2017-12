Inter, esame Udinese per vetta e titolo d'inverno: Spalletti non lo ha mai vinto

Nel pomeriggio contro l'Udinese l'Inter punta a confermarsi in vetta e a lanciare la volata per il titolo d'inverno: Spalletti mai 1° al giro di boa.

La 17ª giornata di Serie A si apre con il botto: alle 15 infatti la capolista Inter sfida a San Siro l'Udinese con un duplice obiettivo: da un lato confermarsi al 1° posto della classifica dopo il pari di Torino con la Juventus e rintuzzare gli attacchi delle inseguitrici, dall'altro lanciare la volata per il titolo d'inverno, distante ormai appena 3 turni.

I nerazzurri non riescono a chiudere al comando il girone di andata della Serie A ormai da 8 anni, ovvero dalla stagione trionfale del Triplete di Mourinho (2009-10). Due anni fa, con Roberto Mancini in panchina, mancarono di un soffio l'appuntamento: al comando fino alla 18ª giornata, si fecero rimontare in extremis dalla Juventus perdendo in casa contro il Sassuolo.

Il dato positivo e incoraggiante per i tifosi è tuttavia che nell'era dei 3 punti, tutte e 4 le volte che l'Inter ha vinto il titolo d'inverno, ha poi conquistato a fine stagione lo Scudetto. Per il tecnico Luciano Spalletti la conquista simbolica del titolo d'inverno rappresenterebbe una novità assoluta: l'allenatore toscano nella sua carriera in Italia, infatti, non ha mai chiuso finora al 1° posto al giro di boa.

Al massimo per lui sono arrivati 3 secondi posti, tutti quando guidava la Roma. Peraltro, altra nota incoraggiante per l'Inter, escludendo le annate in cui è stato esonerato, le squadre di Spalletti hanno sempre fatto meglio nel girone di ritono, con l''unica eccezione dell'Udinese 2003-04, che dal 3° posto scivolò in quarta posizione.

I motivi per far bene questo pomeriggio contro i friulani, dunque, per i nerazzurri ci sono tutti. Spalletti, dopo due 0-0 consecutivi fra campionato e Coppa Italia, punta al ritorno al goal dei due uomini di punta Mauro Icardi e Ivan Perisic. L'argentino incrocerà nuovamente sul campo Maxi Lopez, ex marito di sua moglie Wanda Nara (anche se i protagonisti si dicono ormai sereni), e in 8 scontri contro l'Udinese ha trovato la rete in 4 occasioni.

Il croato ha sempre fatto bene contro i bianconeri friulani: finora 4 vittorie in altrettante sfide e 3 gol segnati, 2 dei quali decisivi nella trasferta dello scorso campionato. L'allenatore nerazzurro spera anche che Antonio Candreva spezzi il suo digiuno stagionale: 7 assist ma finora zero reti per l'ex di turno.

L'imperativo per i nerazzurri è vincere: per mantenersi al comando della classifica e laurearsi campione d'inverno dopo 8 anni.