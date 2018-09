Inter, De Vrij punge Ronaldo: "Il più forte che ho affrontanto è Mbappé"

Stefan De Vrij, manda una frecciata a Cristiano Ronaldo: "Ci ho giocato contro in Nazionale e segnò solo su corner nel finale. Il più forte è Mbappé".

La rivalità calcistica fra Inter e Juventus resta sempre su livelli molto alti, e le dichiarazioni rilasciate dal nuovo difensore nerazzurro Stefan De Vrij a 'Il Corriere dello Sport' non mancheranno di far discutere.

Il centrale olandese punge infatti il fuoriclasse bianconero Cristiano Ronaldo, al momento ancora a secco di reti in Serie A: "L’ho sfidato con la Nazionale, in un’amichevole contro il Portogallo, prima del Mondiale del 2014. - ha ricordato il giocatore nerazzurro - Finì 1-1 e lui segnò nel finale, ma su calcio d’angolo. Il più forte che ho affrontato è Mbappé".

Parole, quelle di De Vrij, che suonano come un guanto di sfida lanciato al campione portoghese in vista del derby d'Italia d'andata che si disputerà a Torino il 7 dicembre prossimo.

Quanto alle sue caratteristiche, il centrale nerazzurro ha sottolineato: "In Italia ho imparato a marcare l’uomo, ma resto sempre un difensore olandese e quando giocavo in patria veniva curata soprattutto la tecnica e la fase di costruzione della manovra. Per questo ho imparato a impostare da dietro. Il paragone con Samuel mi piace, perché ha vinto tutto con l'Inter ed è fortissimo".

Importante per la sua scelta di venire a Milano il ruolo di Luciano Spalletti: "È un tecnico molto positivo e chiaro: sa cosa vuole e come ottenerlo sul campo. - ha affermato De Vrij - Ci fa capire come dobbiamo giocare e ci alleniamo duramente, ma è anche una bravissima persona".

De Vrij, arrivato a parametro zero dalla Lazio, è fortemente motivato per la sua nuova avventura e sogna di mettere dei titoli in bacheca: "Sarebbe bello, - ha affermato - voglio farlo con l'Inter. Il girone di Champions? È bello tosto, non credo che nessuna delle squadre delle altre fasce volesse l’Inter e questo ci lusinga. Sarebbe bellissimo passare il turno. Kane? Sarà dura per me, ma anche per lui. Messi l'ho affrontato ai Mondiali, finì 0-0".

I tifosi nerazzurri hanno iniziato ad amarlo già a fine campionato scorso, quando si sapeva del suo trasferimento a Milano e propiziò il rigore che ha riportato l'Inter in Champions League. "Qualche tifoso me lo ha detto, ma io quella sera ho dato il massimo per la Lazio, come un vero professionista. - ha ribattuto De Vrij - Pensate che se avessi voluto favorire l’Inter avrei aspettato l’ultima giornata? A tre partite dalla fine ho segnato e la penultima ho salvato un gol sulla linea a Crotone…".

"Sul rigore - ha ricostruito il centrale olandese - stavo cercando di recuperare la palla che Eder aveva messo in area. Ho visto Icardi che non era in fuorigioco e che avrebbe concluso da due passi. Così ho provato a intercettare in scivolata e sono arrivato a tanto così (mima la distanza con le dita, ndr) da prenderla. Se avessi toccato il pallone tutti avrebbero parlato di un grande intervento e invece…".

Invece è andata diversamente, l'Inter grazie a quel rigore si è imposta 4-3 sulla Lazio e ora De Vrij, allora contestato dai tifosi biancocelesti, difenderà i colori nerazzurri anche in Champions League.