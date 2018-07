Inter, De Vrij pazzo di Skriniar: "Bello lavorare con giocatori così"

Stefan De Vrij si è già ambientato all'Inter: "Vogliamo colmare il gap dalle altre, società ambiziosa come me. Lautaro ha tanta qualità".

I primi impegni stagionali non hanno nulla da ufficiale ma sono comunque utili per trovare l'intesa con i compagni, soprattutto nel caso dei nuovi arrivi: discorso valido per Stefan De Vrij, uno dei fiori all'occhiello della campagna acquisti dell'Inter che lo ha prelevato a parametro zero dopo quattro stagioni trascorse alla Lazio.

Le premesse per una stagione da protagonisti ci sono tutte, come confidato dallo stesso difensore olandese ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport': "Qui all'Inter si lavora duro, i compagni e i tifosi mi hanno accolto benissimo. Abbiamo affrontato quattro squadre e tutte giocavano in modo diverso: così ci si prepara al meglio per la stagione. Vedremo partita dopo partita dove possiamo arrivare. Vogliamo colmare il gap con le altre squadre che danno la caccia allo Scudetto, Juve, Napoli, Roma: questo è l'obiettivo di una società ambiziosa".

Nessuna paura della Juventus di Ronaldo: "Il calcio italiano avrà dei benefici, la Serie A sarà più interessante anche all'estero. I bianconeri sono imbattibili? Aspettiamo a dirlo. Io sono contento di essere all'Inter e credo di aver fatto un passo in avanti nella mia carriera".

Scegliere non è stato difficile: "Perché ho sentito la fiducia della dirigenza nerazzurra da subito. Mi hanno presentato un programma ambizioso esattamente come sono io. La scelta a quel punto è stata facile".

La coppia difensiva con Skriniar si appresta ad essere una delle migliori della Serie A: "Milan è un giocatore fortissimo ed è una persona bravissima: per me è sempre bello trovarmi accanto a giocatori così. Lautaro? È davvero forte, si fa vedere sempre, fa i movimenti giusti: è ancora molto giovane ma si vede che ha tanta qualità".