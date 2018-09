Inter da cardiopalma: negli ultimi minuti sa essere letale

Prima la rimonta sul Tottenham, poi il successo all'ultimo secondo con la Sampdoria: l'Inter sa come far male nei finali di gara.

Renato Cesarini fu una mezz'ala di livello dei primi anni '30, capace di togliersi le soddisfazioni maggiori con la maglia della Juventus con cui vince cinque Scudetti consecutivi. Una delle sue caratteristiche era quella di segnare gran parte delle sue reti proprio sul gong, motivo per cui il giornalista Eugenio Danese coniò il "caso Cesarini", poi trasformatosi in 'zonaì per riferirsi ai goal arrivati nei minuti finali.

Quasi 90 anni dopo, la storia sembra ripetersi: stavolta ad essere protagonista non è un solo giocatore ma un'intera squadra, l'Inter, ormai abituata a risolvere le partite quando tutto sembra essere già deciso.

L'ultimo acuto nel finale è arrivato proprio con la Sampdoria grazie ad uno spunto di Marcelo Brozovic arrivato al minuto 94, dopo due goal annullati con l'ausilio del VAR: la rete del croato ha portato tre punti importantissimi, ma non è l'unica del genere.

Appena quattro giorni prima è andata in scena l'epica rimonta sul Tottenham in Europa: Icardi all'86' e Vecino al 92' hanno fatto esplodere di gioia San Siro, ormai rassegnato ad un esordio sfortunato che invece si è rivelato essere da sogno.

Tra Serie A e Champions sono già cinque dunque i punti conquistati dai nerazzurri negli ultimi dieci minuti di gioco. Ed è comunque doveroso far riferimento anche all'ultima gara della scorsa stagione: Lazio battuta ancora grazie a Icardi (78') e il solito Vecino (81'), entrato definitivamente nel cuore dei tifosi per i suoi inserimenti vincenti.

Proprio l'uruguaiano è l'emblema puro dei goal al cardiopalma: i suoi quattro con la maglia dell'Inter sono arrivati ai minuti 87, 86', 81 e 92, tre dei quali decisivi ai fini del risultato finale. Un andazzo che sta portando i suoi frutti dal punto di vista dei risultati, non da quello delle coronarie dei tifosi, sempre più messi a dura prova da questa 'zona Inter'.