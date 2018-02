Inter-Crotone, le pagelle: Perisic disastroso, bene Barberis

21:55 Condividi Chiudi

Perisic il peggiore in campo, male anche Candreva e Vecino. Nel Crotone brillano Capuano, Mandragora e Barberis.

INTER

HANDANOVIC 6 : Sul goal di Barberis non può nulla, per il resto della gara si limita a una serata da spettatore.

D’AMBROSIO 6: Tra i meno peggio in casa Inter, lotta e dà il suo contributo senza però mai farsi notare.

SKRINIAR 6 : Attento, come al solito. Sembra però anche lui in leggero calo.

MIRANDA 5.5: Poco brillante e poco reattivo non riesce a dar sicurezza al reparto quando il Crotone spinge.

DALBERT 5: San Siro non lo aiuta, fischiandolo praticamente ad ogni azione. Lui, però, ci mette del suo con alcuni cross da dimenticare . (74’ CANCELO S.V.: Non fa in tempo ad incidere).

BORJA VALERO 5: Sfortunato in occasione del rimpallo che porta al goal di Barberis, prova a mettere ordine in mezzo al campo ma, complice la scarsa vena dei compagni di reparto, non riesce a cavare un ragno dal buco.

VECINO 5: Ancora una prestazione da dimenticare per l’uruguaiano che, eccezion fatta per il goal pesantissimo realizzato contro la Roma, prosegue nel suo periodo nero.

CANDREVA 5 : Inutile nasconderlo, sta diventando un anello debole per la squadra. Si vede sempre meno, ma la percentuale di errore è sempre elevatissima. Cerca Eder con improbabili traversoni alti, non riesce ad incidere mai. La sua partita dura poco più di un’ora. (64’ RAFINHA 6: Prova a far male con un tiro dalla distanza, conquista la sufficienza provando a dare dinamismo).

BROZOVIC 5: Cambia più volte posizione in campo tra centrocampo e la trequarti ma non la vede praticamente mai. Si fa notare solo per l'assist offerto da corner a Eder. ( 77’ KARAMOH S.V. : Il suo ingresso non incide)

PERISIC 4: In occasione del match contro la SPAL sembrava in ripresa, oggi invece ha offerto un’altra prestazione da incubo con l’aggravante di due reti fallite a tu per tu con Cordaz nel finale. Disastroso.

EDER 6: Il più volenteroso e il più vivo in casa Inter. Trova subito il goal alla prima occasione da titolare, sfiora il raddoppio nella ripresa. E’ l’ultimo a mollare, nonostante la scarsa assistenza ricevuta dai compagni.

CROTONE

CORDAZ 6: Chiamato in causa poche volte, risponde presente senza particolari apprensioni.

FARAONI 5: Sfortunato in occasione del goal di Eder, concede a Perisic una pericolosa palla-goal fallita però dal croato. (84’ SIMIC S.V.)

CECCHERINI 6: Eder si muove molto, lui riesce a contenerne la rapidità.

CAPUANO 6.5: Ottima prova del nuovo acquisto che dà ordine alla retroguardia calabrese.

MARTELLA 6.5: C ontiene Candreva, concedendogli poco o nulla. Ordinato e attento anche in fase di possesso. (58’ PAVLOVIC 6: Soffre un po' nel finale, ma riesce sempre a metterci una pezza).

BENALI 6: Meno brillante di altre volte, garantisce però corsa e quantità dall’inizio alla fine.

BARBERIS 7: Ci ha preso gusto e, dopo il goal realizzato a Verona, si ripete anche a San Siro con una rete da bomber di razza.

MANDRAGORA 6.5 : In mezzo al campo riesce a far meglio di Borja Valero e Vecino.

RICCI 5.5: Non riesce a farsi notare praticamente mai, nonostante Zenga inviti la squadra ad allargare spesso il gioco dalla sua parte. Nel finale spreca una buona ripartenza calciando da 35 metri.

TROTTA 6.5: Lotta e sgomita in avanti, risultando determinante in occasione del goal del pareggio. (77’ STOIAN S.V.)



NALINI 6: Tatticamente preziosissimo, prova a rendersi pericoloso anche in fase offensiva.