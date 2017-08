Insulti via social da un giovane tifoso, Juan Jesus denuncia: "Ora basta"

11:22 Condividi Chiudi

Dopo la brutta prestazione in Roma-Inter il difensore brasiliano ha ricevuto pesanti insulti via social da un giovane tifoso, scatta la denuncia.

Brutto strascico per Juan Jesus dopo Roma-Inter. Il difensore brasiliano, schierato fuori posizione da Di Francesco per necessità e in evidente difficoltà per tutta la partita contro Perisic, infatti è stato vittima di alcuni pesanti insulti via social.

Insulti che però stavolta Juan Jesus ha deciso di non fare passare sotto silenzio ma denunciare tramite il proprio profilo Instagram, annunciando l'intenzione di sporgere querela.

A fare ancora più male è che gli insulti al brasiliano siano arrivati da un giovanissimo tifoso, il quale si è rivolto così a Juan Jesus: "Brutto negro mongoloide, la prossima partita la vedi col cannocchiale. Per fermare Perisic ti ci voleva l’autovelox“.

Parole a cui il difensore della Roma ha risposto: “Vorrei lasciar perdere ma non posso. In un mondo pieno di preconcetti e guerre, se posso fare qualcosa per cambiare il futuro lo farò. Perché ho dei figli e non voglio un futuro con persone così brutte insieme a loro. BASTA“.

L'articolo prosegue qui sotto

Un doppio dolore come detto per Juan Jesus che, sottolineando la giovane età del tifoso, ha scritto: “Il futuro è in buone mani… denuncia per i tuoi in arrivo, caro mio“.