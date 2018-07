Insigne e lo Scudetto sfumato: "Condizionati da Inter-Juventus"

Lorenzo Insigne risponde alle domande dei tifosi azzurri dal ritiro del Napoli: “Ancelotti ci aiuterà a crescere in Europa”.

Messa alle spalle l’ultima stagione, nella quale è arrivato un record di 91 punti che però non è bastato per interrompere il dominio in Italia della Juventus, per il Napoli è arrivato il momento di concentrarsi sulla prossima annata.

La compagine partenopea, che sta svolgendo la classica preparazione estiva a Dimaro, ha organizzato un incontro con i tifosi che ha visto tra i suoi protagonisti anche Lorenzo Insigne.

L’attaccante azzurro, rispondendo alle domande dei tanti accorsi all’evento, ha spiegato: “Lo Scudetto perso in albergo? Eravamo a Firenze e abbiamo visto Inter-Juve. Sicuramente quella partita ci ha un po’ condizionato, ma cercheremo di non ripetere più certi errori. Ci concentreremo solo le nostre partite e non penseremo ai risultati delle altre squadre”.

Chiuso il ciclo Sarri, il Napoli riparte da Carlo Ancelotti: “Ancelotti ci aiuterà a crescere nelle competizioni europee, parliamo dell’allenatore più vincente in Europa. Io spero di fare bene, ma ovviamente non posso farcela da solo. Il nostro è un gruppo che ha già dimostrato di saper crescere e con Ancelotti può farlo ancora di più”.