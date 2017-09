Insigne avvisa il Napoli: "Non vincere mi fa incaz***e!"

Lorenzo Insigne scuote il Napoli: "Sentir dire che giochiamo bene ma non vinciamo mi fa incaz***e, quest'anno guai a buttare occasioni".

Il Napoli cambi musica. Vada per gli elogi, ma Lorenzo Insigne scuote gli azzurri e punta ai fatti: tra Scudetto e Mondiali, il talento di Frattamaggiore ha le idee chiare.

Intervistato da 'AS', ecco il suo messaggio: "Ci divertiamo anche in allenamento, ma dobbiamo vincere. Ci siamo stancati di ascoltare gente che dice che giochiamo bene, ma non vinciamo niente. Mi fa incaz***e! Quest’anno non dobbiamo buttar via nemmeno un’occasione, lo abbiamo capito tutti. Il mio obiettivo è vincere qualcosa con il Napoli, qualificarmi con l’Italia ai Mondiali e viverci una grande esperienza. Speriamo si realizzi".

Il nome di Insigne, tra i profili italiani, è tra quelli più ambiti: "Questa maglia è il mio sogno, l’ho sempre detto. Voglio restare il più a lungo possibile. Poi, nel calcio non si sa mai: il mercato è impazzito, magari il presidente riceve un’offerta assurda e decide di vendermi... Sono molto tranquillo. Ho appena rinnovato il contratto e penso solo a giocare con la maglia del Napoli".

Parole dolci, da parte del numero 24, vengono dispensate nei confronti di Sarri: "Con lui sono felicissimo, a volte 'discutiamo', però in due stagioni abbiamo fatto benissimo. Se siamo arrivati così in alto è grazie a lui, ci ha insegnato tanto. Se un giorno lascerà Napoli, allenerà un top club, non ne ho dubbi".

L'attaccante azzurro, infine, sul tormentone legato alla 10 ribadisce: "Quella è di Maradona e il club l’ha ritirata. Io rispetto, che è la nostra legenda, e la decisione del club. E poi sono felice di avere il 24, numero legato a mia moglie. Il mio giocatore preferito? Dopo Diego, c'è Messi".