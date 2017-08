Infortunio Cancelo, Inter col fiato sospeso: si teme per il crociato

06:27 Condividi Chiudi

L'Inter attende di sapere l'entità dell'infortunio occorso a Cancelo: si va da uno stop di un mese ad un grave infortunio fino alla primavera.

Ultimo colpo di calciomercato dell'Inter, primo giocatore che potrebbe restare fermo per diverso tempo. Joao Cancelo, nuovo arrivato nerazzurro, ha infatti rimediato un infortunio nel ritiro del Portogallo e tiene il club meneghino con il fiato sospeso. Da capire l'entità del danno, ma si rischia un lungo stop.

Il fatto che l'arto si sia gonfiato subito non lascia tranquilli, ma la distorsione al ginocchio destro potrebbe lasciare fermo Cancelo anche 'solo' un mese: la preoccupazione riguarda ovviamente il legamento crociato: in quel caso la stagione del nuovo arrivato sarebbe già compromessa.

Nella migliore delle ipotesi l'infortunio porterà ad un mese di stop, ma potrebbe anche essere da sei settimane: nella peggiore, con il crociato coinvolto, come evidenzia il 'Corriere dello Sport', Cancelo tornerebbe a marzo, più il tempo per riprendere la forma al meglio. Insomma, una stagione finita prima di cominciare.

Volpi, dottore dell'Inter, è stato informato dal collega Noronha sul problema ed ora l'Inter attende il giocatore per capire l'entità dell'infortunio: in caso di notizie negative i nerazzurri difficilmente riusciranno a portare a termine un acquisto last minute, considerando le 24 ore o poco più a disposizione.

Spalletti pensava ad un Cancelo esterno destro alto, come alternativa a Candreva: per arrivare a Sissoko una giornata di calciomercato appare veramente troppo poco. Per l'Inter, insomma, non resta che sperare in un piccolo stop, comunque importante ma infinitamente meno rispetto a quello primaverile.

E' il primo caso di infortunio in Nazionale in questa sessione di gare pre-Mondiali: un'annosa questione che ad ogni gara delle rappresentative tiene le big, e non solo, preoccupate costantemente.