Immobile punta il Portogallo: "Stimoli anche senza Ronaldo"

Sarà un Portogallo privo di Cristiano Ronaldo quello che affronterà lunedì l'Italia, ma Immobile non si fida dei lusitani: "Sono una grande nazionale"

Alla vigilia del match contro il Portogallo, seconda giornata per l'Italia nella Nations League, assieme al CT Roberto Mancini si è presentato in conferenza stampa l'attaccante azzurro della Lazio Ciro Immobile .

Dopo il pareggio contro la Polonia, la partita col Portogallo è già delicata anche per la classifica. Gli azzurri possono contare sull'assenza fra i lusitani di Cristiano Ronaldo, anche se Immobile spiega che non sarà comunque una gara facile... "Gli stimoli per fare una bella partita ci sono anche senza Ronaldo - ha affermato l'attaccante - Basta solo vedere lo stadio. Affrontiamo comunque una grande nazionale e sarà una partita difficile. Noi comunque ci siamo preparati bene".

L'Italia deve riscattare la prestazione non brillantissima offerta contro la Polonia, soprattutto per quanto riguarda il reparto offensivo... "Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio - ha spiegato Immobile - La Polonia non riusciva più a salire. Lewandowski? Secondo me è un grande attaccante, ma ha fatto solo un tiro in porta. Dal punto di vista difensivo, però, abbiamo sbagliato qualcosa e anche offensivamente possiamo fare di più".

Riguardo al suo impiego in campo, se in tridente o in un attacco con due punte, Immobile non ha preferenze... "Il ruolo lo decide il mister - ha affermato il calciatore azzurro - E' tutto nella testa, quando scendi in campo l'importante è che ci sia determinazione per fare bene. L'affiatamento, poi, serve solo per aiutare i compagni che stanno vicino a te, che siano due o uno poco importa".