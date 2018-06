Il Sassuolo su Politano e Berardi: "Se uno parte l'altro resta"

Il D.g. del Sassuolo, Giovanni Carnevali, esclude la possibilità della doppia cessione di Politano e Berardi: "Valgono 30 milioni di euro".

I due gioielli del Sassuolo, Matteo Politano e Domenico Berardi, sembrano destinati a giocare con una big nella prossima stagione. Se il primo è vicino all'Inter, infatti, sul secondo è forte la Roma, che punta a chiudere per un prestito con obbligo di riscatto.

Ma il Direttore generale neroverde, Giovanni Carnevali, giura che non potrà avvenire la cessione di entrambi da parte degli emiliani. "Oggi (martedì, ndr) mi vedrò con Ausilio e sono curioso di conoscere la sua offerta. - ha dichiarato il dirigente del Sassuolo a 'La Gazzetta dello Sport' - Ma sia chiaro: Politano vale 30 milioni, non meno. E lo stesso vale per Berardi con la Roma".

"I nostri gioielli non partono per meno. - ha tenuto a sottolineare - Anzi, se vendiamo uno, l’altro resta". Parole forti, le sue, che inevitabilmente stridono con i programmi di calciomercato delle due grandi.

In uscita dal Sassuolo c'è anche il difensore Francesco Acerbi, nel mirino della Lazio: "Per lui risentirò Lotito, ma il problema è capire quanto valuta Cataldi...", ha chiarito Carnevali.

Infine sulle operazioni in entrata: "Cè un’intesa col Bologna per Di Francesco in cambio di Falcinelli, - ha svelato il D.g. - ora serve quella col giocatore".