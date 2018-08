Il Sassuolo conferma il punto debole dell'Inter: in difficoltà dopo lo svantaggio

Anche a Reggio Emilia, come già accaduto spesso nella scorsa stagione, l'Inter non è riuscita a recuperare una situazione di svantaggio.

Nuova Inter, vecchi problemi. La sconfitta subita all'esordio in campionato sul campo del Sassuolo, infatti, ha riproposto un antico difetto della squadra nerazzurra.

Nella scorsa stagione l'Inter di Spalletti, come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', ha guadagnato solo nove punti da situazione di svantaggio, frutto di appena due vittorie e tre pareggi in undici partite.

Davvero troppo poco se si pensa come il Napoli, primatista nella speciale classifica, ne abbia conquistati addirittura 28: più del triplo.

Ecco perchè quanto accaduto a Reggio Emilia domenica scorsa ha fatto scattare un piccolo allarme in casa nerazzurra dato che, dopo il goal subito da Berardi nel primo tempo, la reazione dell'Inter è stata quasi nulla.

Un problema che adesso ad Appiano Gentile hanno tutta l'intenzione di risolvere e addebitato anche alla mancanza di personalità dimostrata da alcuni dei giocatori in campo. Personalità necessaria per competere a certi livelli.

Spalletti comunque è già al lavoro per cancellare il punto debole della sua Inter e in tal senso vorrebbe che la squadra fosse capace di cambiare modulo a gara in corso per adattarsi alle varie situazioni che possono verificarsi durante una partita. Svantaggio compreso, ovviamente.