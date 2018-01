Il paragone non regge, Laudrup: “Dybala non è come Messi”

L’ex attaccante di Juventus e Barcellona, Michael Laudrup, spiega: “Dybala ha talento, ma non è Messi. Il paragone non gli fa bene”.

Paulo Dybala è certamente uno dei migliori giocatori al mondo. Dopo essere esploso giovanissimo al Palermo, ha dimostrato di non patire il grande salto in una big come la Juventus, squadra nella quale si è viceversa consacrato ad altissimi livelli.

Negli ultimi mesi, sono stati in molti coloro che hanno paragonato l’asso bianconero a Lionel Messi, secondo Michael Laudrup però, il confronto tra i due non è proponibile.

L’ex fuoriclasse danese, con un passato anche alla Juventus, in un’intervista ad Omnisport, ha spiegato: “Dybala è un talento. Il problema per lui è che è argentino e quindi alla gente piace dire che lui potrebbe essere il prossimo Messi”.

Secondo Laudrup, al momento non c’è un giocatore che può essere paragonato alla stella del Barcellona: “Al momento non esiste un nuovo Messi. Dovremo aspettare per vedere il suo erede ed io penso che non lo vedrò. Un giocatore di questo tipo non esce ogni dieci o quindici anni. Forse dovremo aspettare 25, 30 o 50 anni per vedere un giocatore del genere”.

Le qualità di Dybala sono comunque sotto gli occhi di tutti: “Somiglia a Messi. E’ argentino, è mancino, non è troppo alto ed ha delle belle movenze, il paragone con Messi però non gli fa bene. Ha talento, ma non è Messi”.