Il Milan senza Conti: Abate, Calabria o... Suso

Il grave infortunio di Conti costringe il Milan a trovare alternative: Abate e Calabria soluzioni naturali, ma occhio a Suso a tutta fascia.

Andrea Conti lascia la corsia destra del Milan senza proprietario, Montella deve a correre ai ripari. Il grave infortunio al ginocchio subito dall'ex atalantino costringe l'Aeroplanino a trovare nuove soluzioni: tra Abate e Calabria, ecco spuntare... Suso.

Scorrendo l'organico a disposizione, le pedine che per ruolo e caratteristiche appaiono idonee a dover sostituire lo sfortunato esterno appaiono i primi due nomi citati: contro la Lazio, dove Conti era assente per un problema alla caviglia, Calabria è stato preferito ad Abate.

La prova opaca offerta dal più giovane degli alter ego, però, può far guadagnare posizioni al compagno con maggiore esperienza che già domenica contro l'Udinese appare il candidato numero uno ad occupare la fascia destra.

Abate o Calabria dunque, che sia 4-3-3 o 3-5-2: in entrambi i casi saranno loro a giocarsi una maglia finchè non tornerà Conti, ma dietro le quinte Montella potrebbe lavorare ad un'arma tattica inattesa.

Suso come Bernardeschi alla Fiorentina, ossia esterno a tutta fascia in grado di rendersi pericoloso andando alla conclusione col mancino: servirà completare la crescita tattica dello spagnolo, ma sulla carta la variabile è intrigante.

La gran prova di Calhanoglu a Vienna sembra far propendere per la conferma della difesa a 3 e, in tal caso, per l'iberico di spazio in attacco non ce ne sarebbe. Accettando di 'riciclarsi' in una veste nuova di zecca, invece, ciò gli consentirebbe di evitare la panchina. A patto che impari a dovere la doppia fase.

Ad oggi la suggestione Suso a tutta fascia appare comunque lontana: in pole resta Abate, con Calabria leggermente sfavorito ma pronto a riscattarsi qualora il campo chiamasse. Tra ipotesi e 'pazzie' tattiche, una certezza esiste: il ko di Conti ha complicato i piani del Milan.