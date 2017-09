Il Milan riscopre Montolivo titolare: deresponsabilizzato e mezzala con Biglia

Vincenzo Montella non vuole rinunciare a Montolivo e, anzi, gli cuce un nuovo ruolo: senza fascia è più tranquillo e da mezzala rende meglio.

Non sembrava esserci posto nel nuovo Milan per Riccardo Montolivo. Dopo tante stagioni negative, i rossoneri hanno cambiato volto, con una sessione estiva ricca di nuovi acquisti. Sulla carta non dovevano trovare più posto i giocatori protagonisti degli scorsi anni, ma così non è stato.

La trasformazione del Milan ha fatto bene anche e soprattutto a Riccardo Montolivo, che invece sembrava uno dei giocatori penalizzati, soprattutto dopo l'arrivo di Biglia e Kessié. L'ex centrocampista della Fiorentina ha trovato una nuova dimensione, forse meno centrale nel progetto ma sicuramente più utile al gioco di Montella.

Anche il pubblico di San Siro non fischia più Montolivo ad ogni errore, come accadeva in passato. La fascia di capitano, passata sul braccio di Bonucci, ha deresponsabilizzato il giocatore, che ne ha beneficiato in serenità. Anche il ruolo in campo ha però fatto la differenza.

La squadra non dipende più dalle sue geometrie e dalla sua fase iniziale di possesso palla, ma giocando mezzala, al fianco di Biglia o Locatelli, Montolivo è più libero di muoversi e di andarsi a cercare la migliore posizione in campo.

Lo stesso Biglia, che inizialmente sembrava il suo alter ego, ha parlato così due giorni fa in conferenza stampa: "Possiamo giocare insieme, lo abbiamo già fatto col Cagliari, lui ha più qualità di me, può fare la mezzala e segnare".

Infini, anche Vincenzo Montella sembra dargli più fiducia. Contro la Lazio, infatti, Montolivo dovrebbe partire come titolare nel centrocampo a tre, con Biglia e Kessié; relegando in panchina addirittura uno dei colpi estivi come Calhanoglu. Una cosa quasi impensabile ad inizio stagione.