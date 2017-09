Il Milan può sorridere: Bonaventura torna in gruppo

13:30 Condividi Chiudi

Buone notizie dall'infermeria del Milan: Giacomo Bonaventura ha smaltito l'infortunio ed è tornato ad allenarsi col gruppo.

Il Milan può sorridere. Giacomo Bonaventura torna disponibile, lo fa allenandosi nuovamente coi compagni dopo l'infortunio muscolare che ne ha condizionato questi primi scorci di stagione.

Lo ha reso noto il Milan, che in conclusione del tradizionale report apparso sul proprio sito internet ha evidenziato: "Da segnalare che Jack Bonaventura si è allenato in gruppo".

Il centrocampista era finito ko durante la sfida d'andata del playoff di Europa League contro lo Shkendija del 17 agosto, in cui era entrato a mezz'ora dalla fine ritrovandosi costretto ad uscire poco prima del triplice fischio.

Bonaventura ha saltato le due uscite in campionato contro Crotone e Cagliari e il return-match in Macedonia, ma adesso dovrebbe risultare convocabile per il prossimo impegno di domenica prossima tra Lazio e Milan.