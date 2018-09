Il Milan lancia la volata: calendario in discesa fino al Derby

Prima del Derby il Milan affronterà nell'ordine Cagliari, Atalanta, Empoli, Sassuolo e Chievo. L'obiettivo dei rossoneri è vincerle tutte.

Il peggio (per il momento) è alle spalle. Dopo il difficile avvio di campionato che ha visto il Milan impegnato prima sul campo del Napoli e poi in casa contro la Roma, infatti, i rossoneri alla ripresa potranno contare su un calendario decisamente in discesa. Almeno sulla carta.

Da qui al Derby, in programma il prossimo 21 ottobre, i rossoneri affronteranno nell'ordine il Cagliari fuori casa, l'Atalanta a 'San Siro', Empoli e Sassuolo in trasferta e infine ospiteranno il Chievo.

Ecco perchè, secondo 'La Gazzetta dello Sport', l'obiettivo neppure troppo nascosto del Milan è provare a fare filotto per presentarsi al Derby nelle migliori condizioni sia a livello di classifica che mentale.

In tal senso un grosso aiuto potrebbe arrivare ovviamente dai nuovi acquisti che, Higuain a parte, finora si sono visti poco o niente anche se qualcuno ha già dato il suo contributo alla causa.

Gli ingressi di Laxalt e Castillejo nel finale di partita contro la Roma, ad esempio, hanno sicuramente dato una scossa al gioco del Milan.

Il tutto in attesa di vedere Caldara al centro della difesa e rivedere Bakayoko in mezzo al campo dopo il deludente debutto di Napoli a gara in corso. Il nuovo Milan, insomma, è pronto al decollo.