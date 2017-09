Il Milan deve crescere, Montella: "Con la Roma più coraggio e tranquillità"

Il tecnico del Milan, Vincenzo Montella, torna a parlare della gara con il Rijeka: "Eravamo in controllo, poi abbiamo iniziato a pensare alla Roma".

Quello che sta attraversando il Milan non è un momento propriamente dei migliori. La compagine rossonera, partita con grandissime aspettative dopo un’eccellente campagna acquisti, è già incappata in due sconfitte in sei partite di campionato e, contro il Rijeka in Europa League, pur essendo tornata alla vittoria ha messo in mostra ancora alcuni limiti.

Vincenzo Montella, parlando ai microfoni di Milan TV, ha spiegato: “Della gara di giovedì la cosa più positiva è stata certamente l’orgoglio nel finale. Dobbiamo imparare a gestire meglio le partite e quindi a segnare di più. Nel secondo tempo dovevamo essere più verticali, dobbiamo accelerare nel momento giusto. Eravamo in controllo totale ma forse abbiamo iniziato a pensare alla Roma e l’attenzione è calata, cosa che a questi livelli non può accadere”.

Il Milan è ora chiamato ad una difficile sfida di campionato con la Roma: “Voglio una prova di temperamento, devono esserci più coraggio, più tranquillità e gioia”.

Il tecnico rossonero ha fatto un bilancio della primissima fase di questa stagione: “Abbiamo fatto cose buone, ma ci sono anche cose sulle quali dobbiamo lavorare. Inconsciamente abbiamo perso un po’ di entusiasmo, sono arrivate due sconfitte che forse non ci aspettavamo che hanno lasciato degli strascichi. I ragazzi sono disponibili, ma c’è un po’ di ansia. Adiamo avanti un passo alla volta, crescere con la maglia del Milan non è come crescere con altre maglie”.