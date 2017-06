Il fratello di Insigne lascia il Villa Literno: rinuncia a 900 euro

Antonio Insigne, fratello di Lorenzo, ha detto addio al Villa Literno (Promozione). Il dg lo accusa: "Questione economica". Lui nega: "Ambizione".

Da Lorenzo ad Antonio Insigne ci sono un bel po' di categorie di differenza: cinque, per la precisione. E scelte diverse: se il campione del Napoli ha rinnovato da poco il proprio contratto, il fratello ha deciso di partire per una nuova avventura.

29 anni, Antonio Insigne gioca nel Villa Literno, formazione partecipante al campionato di Promozione della Campania. O meglio: giocava. Perché si è appena consumato il divorzio, voluto dal giocatore: è andato a scadenza e non ha rinnovato, preferendo cercarsi, come scrive il 'Mattino', un'altra sistemazione in un club più ambizioso.

Decidendo di rimanere - almeno momentaneamente - senza squadra, Insigne ha rinunciato allo stipendio concordato all'inizio dello scorso anno con il Villa Literno: 900 euro. Uno stipendio che era più che altro un rimborso spese.

Il problema è che nel club non tutti hanno capito e accettato la scelta di Insigne: "Volevamo accordarci alla stessa cifra per il rinnovo nonostante fossimo penalizzati da un giocatore per 4 mesi e pagandolo per 8 - ha spiegato il direttore generale del Villa Literno, Antonio Musto - Ci ha ringraziato chiedendoci quasi il doppio. I tifosi devono sapere certe cose".

Insigne ha invece negato ogni accusa, ribadendo: "Non ho mai parlato di denaro con la società, ma solo di obiettivi. Ho deciso di lasciare Villa Literno solo ed esclusivamente perché alla mia età ho voglia di vincere un altro campionato. Non mi spiego questo accanimento nei miei confronti".