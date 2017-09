Il fratello di Higuain gongola: "Si parla sempre di Gonzalo, quanto è importante"

Nicolas Higuain, fratello di Gonzalo, affida ancora una volta a Twitter i suoi pensieri: "Se segna, se non segna, si parla sempre e solo di lui".

La partita vinta contro l'Olympiacos non è servita alla Juventus solo per avere tre punti in più neò girone della Championa, ma anche per ritrovare il vero Gonzalo Higuain. L'attaccante argentino, infatti, era a secco da qualche gara ed era rimasto in panchia sia contro i greci, sia contro il Torino.

Si @G_Higuain fa gol, si parla di lui, anche si no fa gol si parla di lui. Che importante sei Gonzalo. Tutto torna al normale. HLVS. ⚽️💪👍 — nicola higuain (@NicolaHiguain) 28 settembre 2017

Tutta la bolla è scoppiata però con il goal di ieri sera, che probabilmente consegnerà a Massimiliano Allegri un Higuain molto più sereno e lucido. Su Twitter, il fratello-agente dell'attaccante della Juventus non ha perso tempo a pubblicare la sua classica 'fumosa' opinione.

Queste le parole di Nicolas Higuain: "Se Gonzalo fa goal si parla di lui, se non fa goal si continua a parlare di lui. Quanto sei importante fratello, tutto torna alla normalità". L'obiettivo di Nicolas è sicuramente quello di sparare a zero contro chi, tra tifosi e mezzi di informazione, in queste settimane ha criticato Higuain per le sue prestazioni.