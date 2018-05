Il Dybala turco: Cengiz Under nuova stella NxGn che sta stupendo la Serie A

Il 20enne turco della Roma sta continuando a crescere, dimostrando di essere il grande calciatore che i dirigenti giallorossi speravano fosse.

Cengiz Under non avrebbe dovuto giocare immediatamente alla Roma, ma alla fine, fortunatamente per i giallorossi, è andata diversamente. Dopo aver rifiutato il City e il prestito ad un'altra squadra, il turco stava per essere ceduto al Sassuolo, prima di rimanere nella capitale.

Fuori dalla Turchia lo conoscevano in pochissimi: "Probabilmente per i tifosi è il meno noto dei nostri nuovi acquisti" aveva evindeziato il direttore sportivo della Roma, Monchi, all'arrivo del ragazzo nella Città Eterna.



Monchi si era fatto conoscere come scopritore di talenti del calcio moderno grazie ai 15 anni trascorsi a Siviglia. E sentiva che Under era pronto. Anche l'allenatore Eusebio Di Francesco aveva avuto pochi dubbi a tal riguardo.

"Quando il manager e io abbiamo iniziato a cercare un mancino che potesse giocare sulla destra, abbiamo pensato subito a lui" ha detto Monchi. "È un calciatore con un grande potenziale che può giocare in un ruolo importante sin da subito".



E Under ha colto l'opportunità con entrambe le mani. "Mi piace dimostrare alle persone che sbagliano, superare le aspettative" ha detto al Guardian. "Lo faccio da quando avevo 10 anni."



Cengiz ha già raggiunto il suo record di goal in campionato, nonostante abbia giocato solo 14 gare da titolare: Under sta dimostrando che la Roma aveva ragione a correre il rischio.



I suoi sette goal in appena 25 presenze in campionato di questa stagione lo proclamano secondo miglior marcatore del club alle spalle di Edin Dzeko.



Under ha anche aggiunto di più al suo gioco in generale, creando 22 possibilità per i suoi compagni di squadra e mantenendo un tasso di passaggio costante del 73,8% per tutta la stagione.

Cengiz è esploso contro il Verona, segnando un goal divenuto oramai suo marchio di fabbrica: taglio dalla destra e botta col sinistro. Come Arjen Robben, riesce ad andare via all'avversario e trovare la via della rete nonostante una giocata quasi sempre uguale.



"Ha questa grande qualità di essere in grado di scattare all'improvviso" ha spiegato Di Francesco. La stagione della Roma è stata impressionante, sopratutto in Europa grazie allo storico 3-0 contro il Barcellona: partito dalla panchina, Cengiz ha fornito l'assist a Manolas per il tris decisivo. Questo sembra essere solo l'inizio: non resta che attendere le nuove grandi giocate del gioiello turco.

