Il Derby dopo l'Europa: euforia Roma, depressione Lazio

La settimana di coppe consegna un Derby dai sentimenti opposti: Roma euforica dopo la rimonta sul Barça, Lazio scossa dalla disfatta di Salisburgo.

La Capitale rivoltata in dieci giorni. In pochi infatti, dopo l'andata dei quarti di Champions ed Europa League, la sconfitta casalinga della Roma contro la Fiorentina e l'aggancio in classifica da parte della Lazio, avrebbero immaginato che a presentarsi al Derby con l'umore altissimo dopo il ritorno di coppe fosse proprio la squadra di Di Francesco.

I giallorossi d'altronde avevano perso 4-1 sul campo del Barcellona e le speranze di entrare tra prime quattro d'Europa erano ridotte al minimo anche per il il più ottimista dei tifosi.

La Lazio, invece, dopo la vittoria ottenuta all'Olimpico per 4-2 era davvero a un passo dall'accesso alla semifinale di Europa League, trofeo che peraltro sembrava alla portata della squadra di Simone Inzaghi.

Le gare di ritorno però, come risaputo, hanno completamente rovesciato la situazione con la storica remuntada della Roma e il clamoroso crollo della Lazio, sconfitta per 4-1 a Salisburgo dopo essere andata in vantaggio.

"Una macchia non può cancellare quanto fatto in questa stagione", ha sottolineato Simone Inzaghi nella conferenza della vigilia ma non c'è dubbio che adesso il Derby diventi uno spartiacque decisivo per la Lazio che, in pochi giorni, oltre all'Europa League rischia di perdere anche il predominio cittadino e la possibilità di giocare la prossima Champions.

In caso di sconfitta infatti i biancocelesti scivolerebbero a -3 dalla Roma e verrebbero agganciati al quarto posto dall'Inter contro cui giocheranno peraltro lo scontro diretto all'ultima giornata.

La Roma invece si presenta al Derby sicuramente più tranquilla, forte di una semifinale di Champions League raggiunta dopo 34 anni di attesa, e di un calendario più favorevole dato che gara casalinga contro la Juventus a parte gli altri avversari delle ultime giornate non sembrano certo proibitivi: Genoa, SPAL, Chievo, Cagliari e Sassuolo. Il Derby capovolto, insomma, è ufficialmente servito.

La Lazio propone Felipe Anderson alle spalle di Immobile, con Luis Alberto che parte dalla panchina: sulle fasce dovrebbero partire titolari Lulic e Marusic. La Roma invece giocherà con Schick e Ddzeko punte, supportati da Nainggolan come nella magica notte contro il Barcellona. Out Perotti.

Le probabili formazioni di Lazio-Roma:

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Luiz Felipe, De Vrij, Radu; Marusic, Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Felipe Anderson; Immobile

ROMA (3-4-1-2): Alisson; Fazio, Manolas, Juan Jesus; Bruno Peres, De Rossi, Strootman, Kolarov; Nainggolan; Dzeko, Schick