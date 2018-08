Il Crotone annuncia battaglia: "Chiesto il rinvio delle prime due gare del Chievo"

16:14 Condividi Chiudi

Gianni Vrenna, presidente del Crotone, è furioso dopo il nuovo deferimento nei confronti del Chievo: "Si arrivi chiaramente alla fine del processo".

Il nuovo deferimento a carico del Chievo rischia di dar vita a una battaglia destinata a protrarsi per settimane. Protagonisti il club veneto e il Crotone, che tramite il suo presidente Gianni Vrenna annuncia di voler fare il possibile perché i diritti dei calabresi vengano rispettati.

Con DAZN avrai oltre 100 match di Serie A in esclusiva e tutta la Serie B IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

"Abbiamo dato incarico ai nostri legali - le parole del patron rossoblù, intervenuto su 'Radio Radio' - abbiamo chiesto il rinvio delle prime partite del Chievo. Sarebbe paradossale se, dopo tutte queste plusvalenze false, dovesse partecipare nuovamente alla Serie A".

Leggi di più Caso plusvalenze fittizie, deferiti Campedelli e il Chievo

L'intenzione di Vrenna e del Crotone, in particolare, è quella di posticipare le prime due gare di campionato che vedranno coinvolto il Chievo: "Chiediamo che i veneti vengano fermati, in modo che si arrivi alla fine del processo con una situazione chiara. Il Chievo ha falsato per tre anni i bilanci, ha trovato degli escamotage per partecipare mentre le altre società fanno i salti mortali. Così si falsano i bilanci. Non giocare, in modo che si pronunci la Giustizia Sportiva, non è un dramma".

"Da 25 anni sono nel calcio - prosegue Vrenna - ho sempre fatto attenzione con i contratti, mantenendoli bassi, ma c'è chi fa contratti super grazie a delle finte plusvalenze. Se questa cosa fosse accaduta a Crotone, sarebbero scattate le manette. Ci hanno scippato la Serie A due volte: la prima col VAR e la seconda ora".

La richiesta di rinvio è legata, scrivono gli avvocati incaricati dal Crotone Elio Manica e Giancarlo Pittelli , "a motivi di opportunità in relazione al fatto che i due gradi di giudizio della giustizia sportiva porterebbero a una pronuncia dei giudici in tempi incompatibili con l'inizio del campionato di Serie A".

"Il tutto - prosegue la richiesta - al fine di un effettivo ripristino della legalità violata in danno del Crotone e per scongiurare l'irrimediabile danno cagionato alla società dalla conduzione del procedimento sportivo".