Il Chelsea piomba su Sarri: incontro a Londra con l'agente

Nelle idee del patron Abramovich sta prendendo quota il nome di Maurizio Sarri. Il Chelsea vorrebbe regalare al tecnico anche Koulibaly e Hysaj.

Mentre il Napoli cerca di realizzare il sogno del suo popolo (come l'ha definito Maurizio Sarri dopo la vittoria contro la Juventus), il futuro della prossima stagione è parecchio incerto. A creare qualche dubbio tra i tifosi è proprio la posizione dell'allenatore toscano, che più volte ha detto di non sapere ancora se continuare o meno con la squadra partenopea.

Oggi su 'Tuttosport' esce uno scenario sorprendente, che potrebbe spiazzare del tutto i tifosi del Napoli. Nel corso di questa settimana Alessandro Pellegrini, da sempre braccio destro del tecnico partenopeo, è stato a Londra per un colloquio con la dirigenza del Chelsea.

La squadra del patron Abramovich, che saluterà Antonio Conte al termine della stagione, sta pensando proprio a Sarri come degno erede. Già pronto un ingaggio biennale da 5 milioni netti (più bonus) e gli 8 milioni per risolvere il contratto con il Napoli, come da clausola rescissoria vigente.

Ma non finirebbe qui. Siamo ancora nel campo delle ipotesi, ma l'obiettivo del Chelsea sarebbe anche quello di regalare a Maurizio Sarri anche due suoi giocatori: Koulibaly (servono 100 milioni di euro) e Hysaj (ha una clausola da 55 milioni valida solo per l’estero).

Uno scenario che al momento sembra quasi fantacalcio ma che nel giro di poche settimane potrebbe assumere contorni molto più reali, non appena Maurizio Sarri comunicherà ufficialmente la sua scelta: continuare o no con il Napoli? Molto dipenderà dalla vittoria dello Scudetto...