Il Chelsea è già pazzo di Sarri: gioco, vittorie e primo posto

Dopo la vittoria di Newcastle, il Chelsea guida la Premier a punteggio pieno e i tifosi sono già pazzi di Sarri. Possesso palla sopra l'80%.

Terza vittoria di fila, primo posto a punteggio pieno e bel gioco. A Maurizio Sarri è bastato poco per entrare nel cuore dei tifosi anche a Londra e conquistare il Chelsea.

In realtà a Newcastle la vittoria è arrivata solo nel finale e grazie a un autogol, ma i Blues hanno dominato per tutta la partita tanto che il possesso palla si è attestato addirittura all'81%.

La sfida al Manchester City di Guardiola, almeno sul piano dello spettacolo, insomma è lanciata anche se Sarri frena gli entusiasmi.

Sarri che peraltro, nonostante un evidente fallo di Yedlin in occasione del momentaneo pareggio del Newcastle, ha preferito non alimentare le polemiche: "Il fallo su Giroud? Non ho visto bene, ma il Newcastle non era mai entrato in area e ha trovato il goal".

Nel finale d'altronde proprio lo stesso Yedlin ha poi regalato la vittoria al Chelsea con una sfortunata deviazione su tiro di Alonso che è servito per abbattere il muro eretto da Benitez.

"Non lo avevo mai visto con la difesa a 5 in Italia", ha sottolineato Sarri al termine della partita. Una strategia che non è comunque bastata a fermare il suo Chelsea.