Il CEO James Rushton: "DAZN è il futuro"

Il CEO di DAZN racconta a Goal lo sbarco del nuovo servizio di streaming on line: "Cambieremo il modo in cui gli sport vengono trasmessi".

"Cambieremo il modo in cui gli sport vengono trasmessi. Non solo in Italia, ma in tutto il mondo!" E' l'ambizione di James Rushton, CEO di DAZN, all'indomani dell'acquisizione da parte di Perform Group dei diritti della Serie A per il triennio 2018-21. Perform si è aggiudicata in esclusiva il pacchetto 7, che assegnava tre partite in esclusiva nelle fasce orarie del sabato alle 20.30 e della domenica alle 12.30 e alle 15.

Perform trasmetterà queste partite attraverso il suo servizio di streaming on line DAZN, creato nel 2015 e inizialmente basato in Giappone, nel mercato DACH di lingua tedesca e in Canada. Ora, poche settimane dopo l'annuncio di un accordo da record per trasmettere il pugilato nel mercato statunitense, DAZN sbarca in Italia.

"La nostra offerta sarà competitiva nel mercato italiano - sottolinea Rushton - e ci farà rivoluzionare il tradizionale mercato dei media generalisti. Il vantaggio delle piattaforme OTT è che non hanno un palinsesto come i canali TV tradizionali: se una sera abbiamo i diritti per trasmettere 30 eventi, trasmetteremo 30 eventi! Questo è importante perchè ci consente di accontentare sia lo spettatore di eventi mainstream, sia il cultore di sport maggiormente di nicchia. In generale la nostra filosofia è: prova DAZN per un mese, se ti piace abbonati, se non ti piace più puoi chiudere l'abbonamento senza penali".

Uno dei punti di forza di DAZN è la formula d'acquisto: "Lanceremo il prodotto a 9.99 € al mese, un prezzo abbordabile per chi adesso ha un contratto con Mediaset e Sky. DAZN può funzionare come integrazione agli abbonamenti esistenti, ma noi sappiamo che ai tifosi è stato fatto pagare troppo. La Serie A nelle pay tv adesso è troppo cara!"

DAZN non si fermerà ai diritti di Serie A: "E' solo l'inizio. Continueremo a investire nei diritti di altri campionati di calcio qui in Italia. Al momento non posso dire di più, ma vi assicuro che partiremo con molto più della sola Serie A. Ne saprete di più nelle prossime due settimane... Una cosa è certa: DAZN è il futuro. Punto".