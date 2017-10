Icardi punta in alto: "Voglio raggiungere i 100 goal con l'Inter"

Mauro Icardi vuole scrivere la storia dell'Inter: "Spero di raggiungere i 100 goal con questa maglia, gioco sempre grazie allo staff".

Nell'ultimo periodo ha trovato la via delle rete con meno continuità rispetto al solito ma il fiuto del goal di Mauro Icardi non è certo in discussione.

Goal che d'altronde il capitano dell'Inter insegue sempre e da sempre, come confermato durante una conferenza stampa dedicata ai giornalisti provenienti dalla Cina prima del Derby di stasera e riportata da 'Fcinternews'.

"Voglio raggiungere i cento goal con l'Inter (è fermo a 84), anche se diventare il primo cannoniere della storia del club sarà difficile. Sono molto felice di essere entrato nella top ten dei migliori marcatori del club, ma per arrivare al primo posto la strada è lunga. L'obiettivo è quello di segnare ancora più goal con questa maglia", ammette Icardi.

Quindi l'attaccante spiega la sua presenza fissa nell'11 titolare: "Lavoro con la squadra ogni giorno per migliorare, e qui c'è un ottimo staff tecnico che mi aiuta a farlo. Cerco di crescere ogni giorno e non voglio fermarmi mai".

Icardi d'altronde sa di poter ancora crescere: "Tutti possono migliorare, l'età non è un limite. Sono molto bravo dentro l'area ma come ho detto cerco sempre di fare meglio. Il mio lavoro non è ancora finito".

Infine il capitano nerazzurro esclude look particolari per il Derby dopo il biondo platinato delle ultime settmane: "I miei capelli sono ancora troppo corti...".