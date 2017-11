Icardi e il fantacalcio: "Spendono tanto per me, io comprerei Immobile"

Lui non ci gioca, ma Icardi sa bene chi comprerebbe al fantacalcio: "Di sicuro farei asta per Immobile, sta facendo tantissimi goal".

Mauro Icardi è uno dei giocatori più comprati al fantacalcio in Italia e ogni anno scatena le aste più selvagge tra i fantallenatori che vogliono accaparrarselo.

“Non ci ho mai giocato - ha svelato Icardi a 'Drive Inter' - ma lo conosco. Qui in Italia ci giocano tutti: sono malati di fantacalcio”.

Ma Icardi si comprerebbe? La sua risposta non è affatto scontata: "Sinceramente non lo so, ma tutti mi dicono che spendono tantissimi soldi per me“.

Piuttosto punterebbe ad occhi chiusi su un suo collega: "Devo dire che magari comprerei Immobile, visto che sta facendo tantissimi goal”.

Infine Icardi rassicura tutti sul suo infortunio: "Temevamo fosse qualcosa di serio, di grave. Per fortuna non è così e sarò pronto contro l’Atalanta”.