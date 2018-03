Ibrahimovic e il fiuto per gli affari, Raiola: "E' il più ricco"

Mino Raiola svela il lato nascosto di Zlatan Ibrahimovic: “Ha investito in tecnologie e diamanti, sta guadagnando molto al di fuori del calcio”.

Zlatan Ibrahimovic, a quanto pare, non ha solo un grande fiuto per il goal, ma ha anche un grandissimo fiuto per gli affari. Il fuoriclasse svedese, che recentemente si è trasferito negli USA ai Los Angeles Galaxy, nel corso della sua carriera ha fatto investimenti che adesso si stanno rivelando molto vantaggiosi.

A svelarlo è stato il suo agente Mino Raiola che, parlando a Quote, ha spiegato: “Zlatan è il più intelligente di tutti e anche il più ricco. Ha dentro di se un valore da un miliardo di sterline. E’ incredibilmente acuto, ha fiuto per gli affari”.

Ibrahimovic è riuscito a far fruttare al meglio i guadagni ottenuti con il calcio: “Ha investito in giochi, start-up tecnologiche e in diamanti. Ha già venduto una grande quantità di quote di fondi di investimento delle quali nessuno era a conoscenza. Lui sta guadagnando molto con il calcio e moltissimo fuori dal mondo del calcio. Quando stipulo un contratto per lui, Zlatan scherza sempre chiedendomi ‘Mi stai rubando dei soldi?’ Io gli rispondo che lo sto rendendo ricco e che comunque non posso rubare ai poveri”.

Raiola ha svelato di seguire da vicino gli investimenti di tutti i suoi assistiti: “Cerco di proteggerli, voglio che evitino di fare errori in campo finanziario. Ho accordi con alcune banche, mi avvertono quando ci vengono fatte spese troppo grandi. Ho consigliato a tutti di comprare delle proprietà ad Amsterdam, è la capitale più economica al mondo. Tutti i miei giocatori quando smettono si ritrovano con molti più soldi di quando hanno iniziato”.