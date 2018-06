Honda sul Milan: "Che mentalità con Gattuso, quando c'ero io mancava"

20:29 Condividi Chiudi

Honda sul Milan: "Gattuso ha dato mentalità e fiducia ai giocatori, quando c'ero io mancava. Inzaghi mi ha dato danto".

Nell'amichevole di preparazione al Mondiale di Russia 2018, persa per 2-0 dal Giappone contro la Svizzera, è sceso in campo per 76 minuti anche l'ex Milan Keisuke Honda, che con la maglia del Diavolo ha collezionato in 4 stagioni (dal 2013-2014 al 2016-2017) 92 presenze ed 11 goal.

Al termine del match il nipponico, oltre che sulla prestazione della sua squadra, ha parlato anche dell'attuale momento dei rossoneri, elogiando il lavoro di Gattuso: "Ho sentito che il Milan è molto migliorato nel corso della stagione perchè Gattuso ha trasmesso ai giocatori molta fiducia nei loro mezzi anche quando perdevano alcune partite. Quando sono stato io dicevo sempre che è di questo che avremmo avuto bisogno. Penso potranno giocare meglio la prossima stagione".

Elogi anche per Inzaghi ed il suo Venezia ed una battuta riguardo il loro possibile ricongiungimento, visto che il suo contratto con il Pachuca scadrà il prossimo 30 giugno e non verrà rinnovato: "Inzaghi è stato il mio allenatore ai tempi del Milan, mi ha dato tante cose.

L'ho molto apprezzato durante quella stagione, spero che possa riuscire a salire in Serie A con il Venezia. Adesso sono libero, quindi potrei anche tornare ad allenarmi insieme a lui (ride, ndr). Non so ancora quale sarà la mia destinazione dopo la Coppa del Mondo, vedremo subito dopo la fine".