Hernanes 'Profeta' in patria: sette goal in sette gare con il San Paolo

10:30 Condividi Chiudi

Seconda giovinezza per Hernanes al San Paolo. L'ex centrocampista di Lazio, Inter e Juventus viaggia a medie da un goal a partita.

Quella che sta vivendo Hernanes può essere considerata una vera e propria seconda giovinezza. Dopo le ottime annate alla Lazio, il centrocampista brasiliano era incappato in stagioni con le maglie di Inter e Juventus che avevano fatto pensare alla possibilità che avesse ormai iniziato il cammino lungo il viale del tramonto.

Non molto meglio sono andate le cose in Cina all’Hebei (appena sei partite condite da un goal), con il suo ritorno al San Paolo però, come per magia tutto è cambiato tanto che, non solo il ‘Profeta’ è tornato a giocare sui livelli che l’avevano portato ad essere considerato tra i migliori in assoluto nel suo ruolo, ma ha iniziato a segnare con una costanza da bomber vero.

Nel match contro il Ponte Preta, Hernanes al 34’ ha aperto le marcature della sfida (che poi si è chiusa sul 2-2) con un magistrale calcio di punizione da quasi 30 metri e palla insaccata all’incrocio dei pali, raggiungendo così quota sette reti in campionato, in altrettante gare disputate.

Un ruolino di marcia strepitoso che non solo lo porta ad essere il leader assoluto del San Paolo, club nel quale era esploso e si era consacrato prima di approdare in Italia, ma gli consente di entrare nella storia del club brasiliano. In passato infatti, solo Luis Fabiano era riuscito a segnare sette reti nelle sue prime dieci gare di campionato con la maglia tricolor, mentre il record assoluto (al quale il Profeta a questo punto può puntare) è detenuto da Reinaldo che raggiunse quota 8.

Le reti di Hernanes stanno tra l’altro rappresentando una manna per il San Paolo. Relegata in penultima posizione in classifica, la compagine brasiliana avrebbe messo in cascina 6 punti in più proprio grazie alle reti dell’ex Lazio, Inter e Juventus.