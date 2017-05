Hart dice addio al Torino: "Mi è davvero piaciuto, ma non tornerò"

10:37 Condividi Chiudi

Si è conclusa l'avventura di Joe Hart al Torino, la conferma arriva dallo stesso portiere inglese: il prestito non verrà rinnovato. Granata su Sirigu.

Joe Hart al Torino è stato un film di successo, nonostante la stagione del 30enne portiere inglese sia stata punteggiata di svarioni e il suo score finale reciti 62 reti incassate in 36 partite.

Il carisma del numero uno arrivato in prestito dal Manchester City, la sua professionalità e l'attitudine sempre positiva, hanno conquistato i tifosi granata, che domenica al termine della vittoria sul Sassuolo gli hanno tributato un caloroso saluto.

L'avventura al Torino infatti termina qui, come conferma lo stesso portiere a 'ESPN': "Mi è davvero piaciuto, ho trascorso un bel periodo, ma non tornerò".

Hart ora farà rientro al Manchester City, col quale lo lega un contratto fino al 2019, ma non ci resterà, non rappresentando una prima scelta per Guardiola.

Quanto al Torino, i granata sono intenzionati a riportare in Italia Salvatore Sirigu, che ha ancora un anno di contratto col Paris Saint-Germain dopo il prestito all'Osasuna.