Handanovic elogia Spalletti: "Ora gioco anche coi piedi, prima non me lo chiedevano..."

Tra i protagonisti del pareggio dell' Inter allo Juventus Stadium che ha consentito ai bianconeri di poter mantenere la testa della classifica c'è stato il numero 1 nerazzurro Samir Handanovic .

Questo il suo commento in zona mista. " Subiamo così poco per merito del mister e del suo staff, in Italia gli Scudetti si vincono con le migliori difese. Non era facile stasera, ma forse ci siamo accontentati un po' troppo e dovevamo e potevamo fare di più ".

Rispetto al passato l'ex Udinese partecipa anche coi piedi alla manovra della squadra. " Sono facilitato a giocare coi piedi perchè è tutto il reparto difensivo che si muove al meglio. Il piede l'ho sempre avuto personalmente, ma prima non mi è stato mai richiesto. Non tutti gli allenatori mi hanno richiesto di giocare coi piedi. Mister Spalletti è invece un vero e proprio martello durante gli allenamenti. In partita provi le cose per le quali ti alleni durante la settimana ".