Hagi triste alla Fiorentina: "Che delusione, speravo di giocare"

Ianis Hagi non ha giocato nemmeno un minuto con la maglia della Fiorentina: "Tutti hanno apprezzato i miei progressi, ma non gioco mai".

La Fiorentina non sta attraversando un grande momento, ma nonostante tutto Pioli non ha mai pensato di affidarsi al talento di Ianis Hagi.

Il figlio di Gheorghe è stato integrato in prima squadra in questa stagione dopo il suo arrivo dal Viitorul lo scorso anno, ma non è mai sceso in campo.

Normalmente è rimasto in panchina a guardare i compagni, ma in tre occasioni il 18enne romeno non è stato nemmeno convocato da Pioli.

“Sono molto deluso - ha detto Hagi ai microfoni di 'ProSports' - mi sono allenato bene, ho fatto progressi che tutti hanno apprezzato. Speravo di giocare, ma niente da fare".

Hagi poteva andare in prestito, ma la Fiorentina ha preferito tenerlo: "Si è detto che potevo andare in prestito in estate, ma in realtà nessuno è venuto per parlarne e anzi tutti erano molto felici di me".

Tuttavia Hagi non molla e spera di ritagliarsi uno spazio in viola: "Il calcio è così, l’importante è continuare a lavorare e superare questi brutti momenti. Nei prossimi mesi vedrò in quale situazione sarò”.