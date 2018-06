Goal Economy - Milan, la sentenza UEFA e le differenze con il caso del PSG

Milan escluso dalla prossima Europa League: il verdetto della UEFA apre il parallelo con la situazione del Paris Saint-Germain.

La Uefa ha deciso: niente Europa per il Milan. L’esclusione dalle Coppe per un anno apre però un parallelo con un’altra situazione spinosa in tema di fair play finanziario. Quella che vede il Paris Saint-Germain già da diversi anni sotto la lente d’ingrandimento del Club Financial Control Body, senza aver attirato sanzioni pesanti come quella che i rossoneri pagheranno nella stagione 2018/19.

Le differenze tra le due vicende sono da ricercare in prima battuta nella tempistica della valutazione dei bilanci operata dall’organismo di controllo della Uefa. Nel caso del Milan, rientrato in Europa nella stagione 2017/18, sono stati presi in esame i conti societari relativi al 2015, 2016 e 2017. Non essendo stato raggiunto il break-even, il verdetto è stato quello dell’esclusione dalle competizioni europee.

Pena grave e non giustificata dal mero calcolo contabile presupposto dalle norme sul fair play finanziario in vigore fino al 31 maggio 2018, come già spiegato su queste pagine nelle scorse settimane, per quanto più “leggera” rispetto alle ipotesi circolate nelle scorse giornate, dato che l’interdizione durerà solamente un anno e non è accompagnata né da pene pecuniarie né da paletti per il rientro nelle competizioni Uefa.

Ora il Milan potrà rivolgersi al Tas di Losanna, organo arbitrale per sua natura più disposto a trovare soluzioni di compromesso. Molto dipenderà dal tenore delle motivazioni della Adjudicatory Chamber (non ancora ufficializzate) e da eventuali cambiamenti nell’assetto societario del club rossonero. L’impressione è che anche i giudici contabili di Nyon siano rimasti in attesa più del dovuto in attesa di annunci da New York che tuttavia non sono arrivati.

Di contro, il vero esame sui bilanci del Paris Saint-Germain verrà effettuato l’anno prossimo, quando verranno passati in rassegna anche i conti relativi al 30 giugno 2018 su cui peserà anzitutto l’affare Neymar, con un ammortamento annuo da circa 40 milioni (rispetto alla clausola rescissoria da 22 milioni spalmata su 5 anni di contratto) e 37 milioni a stagione di stipendio netto che valgono il doppio con le imposte. Queste cifre monstre spingeranno il club francese, che ha un fatturato di oltre 500 milioni, al limite dei paletti imposti dal fair play finanziario che impongono un limite massimo di deficit triennale di 30 milioni.

Paletti oltrepassati senz’altro quando sarà contabilizzata anche l’operazione Mbappé, il cui trasferimento è stato reso possibile dallo stratagemma del prestito con diritto di riscatto obbligatorio a 180 milioni in caso di salvezza del club. Formalmente l’acquisto di Mbappé e l’iscrizione a bilancio del costo dell’ammortamento (l’ingaggio invece si iscrive subito) dovrebbe riguardare il bilancio al 20 giugno 2019 scattando dalla stazione 2018/19.

Tuttavia la Uefa, nell’indagine dello scorso settembre, ha lasciato intendere di voler fronteggiare questo tipo di strategie per "spostare" il peso di un’operazione da un esercizio all’altro, obbligando invece il Psg a considerare già nel bilancio al 30 giugno del 2018 l’intero “peso“ (compenso più ammortamento) dell’acquisto dell’attaccante francese.

In questa prospettiva, anche per il Paris Saint-Germain potrebbe prospettarsi il rischio di un’esclusione dalle competizioni europee: stando a quanto riportato dall'Equipe, la Uefa e il Club Financial Control Body avrebbero svalutato cinque contratti di sponsorizzazione (con Ooredoo, BeIn Sports, Qatar Tourism Authority, Qatar National Bank e Aspetar) del 37% riducendo l’importo totale a 51 milioni di euro. Un taglio che potrebbe costare caro, in ottica fair play finanziario. Sempre che il Psg qatariota non inventi altri stratagemmi. Inaccettabili a maggior ragione dopo la scure abbattutasi sul Milan. La prima grande “vittima” del financial fair play.