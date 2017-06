Goal Economy - Juventus-Real Madrid, la finale più ricca di sempre

06:08 Condividi Chiudi

Marco Bellinazzo de "Il sole-24 ore" fa i conti alle due finaliste di Champions League: la differenza è più evidente nei conti che sul campo...

Juventus-Real Madrid sarà la finale più ricca nella storia della Champions . Le due compagini metteranno in campo, oltre alle loro preziose e blasonate squadre, circa un miliardo di euro di fatturato complessivo. Supereranno così in questa speciale graduatoria la sfida decisiva della competizione 2010/11 quando si affrontarono a Wembley Barcellona (che all’epoca vantava ricavi per 450 milioni a stagione) e Manchester United (con un giro d’affari pari a 367 milioni).

Il match tra l’unico team che è riuscito a rompere, per due volte, l’egemonia spagnola nelle finali Champions che ha caratterizzato le ultime quattro annate e i Blancos se appare equilibratissimo sul piano tecnico presenta un divario netto sul versante economico : le entrate bianconere, infatti, depurate delle plusvalenze da calciomercato, come certifica il rapporto Deloitte 2017 (relativo ai bilanci al 30 giugno 2016), ammontano a 341 milioni; quelle madrilene, invece, arrivano a quota 620 milioni.

Il divario economico tra Juventus e Real Madrid è più netto di quello tecnico: e pensare che nel 2005/06 i bianconeri ricavavano solo 40 milioni di € meno delle Merengues...

Dunque una differenza di circa 280 milioni che si è andata accentuando negli ultimi dieci anni. Nella stagione 2005/06 il distacco della Juve dalla Casa Blanca era di appena 40 milioni (292 milioni di ricavi per gli iberici contro i 251 degli juventini). In effetti, mentre il Real, nonostante annate senza vittorie, ha iniziato a volare, la Juventus azzoppata da Calciopoli e dalla retrocessione in Serie B è stata travolta da una “gelata” che ha inchiodato il giro d’affari sotto i 150 milioni. E solo con le vittorie ripetute di questi anni è stato possibile avviare quel circolo virtuoso che al termine di questa stagione spingerà gli introiti bianconeri oltre i 400 milioni.

Il gap con il Real è tuttavia difficile da colmare. La dirigenza della Juve è intenzionata però a ridurlo. Per quanto il Real ha messo già nel mirino l’obiettivo del miliardo di fatturato da raggiungere nei prossimi anni. Anche grazie alla ristrutturazione del Santiago Bernabeu che durerà 4 anni e costerà 400 milioni di euro (i lavori dovrebbero iniziare nella seconda metà di quest’anno). Il club di Florentino Perez dal 2000 aveva già speso per lo stadio circa 240 milioni (e altri 200 sono stati investiti per la “ Ciudad Real Madrid ”, immenso centro sportivo da 120 ettari).

Il Real ha messo nel mirino l'obiettivo del miliardo di € di fatturato da qua a pochi anni. Per entrambi i club l'attenzione è ora concentrata sugli investimenti immobiliari: la Ciudad Real Madrid e il J Village

Investimenti immobiliari che la Juventus sta concentrando sull’area della Continassa adiacente allo Stadium. Quest’ultimo ha una capienza di 40mila spettatori (meno della metà del Santiago) e determina entrate annuali tra i 40 e i 50 milioni. Dal prossimo anno sarà denominato Allianz Stadium. Nel 2008 la Juve aveva stipulato un accordo con Sportfive del gruppo Lagardère Sports per la cessione dei naming rights . Un affare da 75 milioni di euro complessivi (6,5 milioni annui) per una ricerca che si è conclusa adesso grazie ad Allianz, il cui nome campeggerà all'ingresso dell'impianto torinese fino al 30 giugno 2023. La Juventus ha contestualmente siglato una sponsorizzazione con Allianz che verserà dall'anno prossimo nelle casse bianconere circa 10 milioni (circa 1,5 milioni a stagione).

Dallo stadio il Real nel 2016 ha incassato 153 milioni (somma che include la quota versata dai soci anche per gli abbonamenti pari a 50 milioni). Il Real ha inoltre ricavi commerciali per 212 milioni. Con un’espansione globale. A inizio 2017 ad esempio è stato siglato un accordo con Marka , società di distribuzione con sede negli Emirati Arabi Uniti, che ha acquisito i diritti esclusivi per la produzione, la distribuzione e la vendita dei prodotti a marchio Real Madrid negli Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita, Qatar, Kuwait, Bahrein e Oman in cambio di cinquanta milioni per cinque anni.

Intesa che costringerà il Real a cambiare il proprio stemma eliminando la croce sopra la corona del proprio simbolo. I ricavi commerciali dei madrileni peraltro potrebbero presto salire. Adidas potrebbe pagare, in effeti, fino al 2024 un miliardo di euro per il contratto di sponsorizzazione tecnica (con un fisso di 70 milioni di euro). Sul versante commerciale la Juventus sta facendo moltissimo, avendo riportato in casa il merchandising e puntando forte sugli sponsor regionali (al momento ce ne sono 7). Gli introiti di quest’area valgono però “solo” 80 milioni.

Nonostante ciò la Juve riesce a permettersi una rosa che nel 2016 costava 265 milioni (198 di ingaggi e 67 di ammortamenti), contro i 354 del Real (che sempre nel 2016 distribuiva in compensi 231 milioni e aveva costi per ammortamenti pari a 123 milioni).