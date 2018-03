Goal Economy - Juventus, i big restano ma i conti vanno monitorati

Marco Bellinazzo de "Il sole-24 ore" spiega il senso dell'alert di Banca Imi: cedere un campione non è necessario, ma gli aspetti critici non mancano.

Per una bizzarra congiunzione astrale proprio Banca Imi, la banca d’investimento del Gruppo Intesa Sanpaolo guidata dal neo presidente della Lega Gaetano Miccichè, qualche giorno fa ha messo in fibrillazione i tifosi juventini, con un report sui conti bianconeri in cui evidenziava la necessità di cedere un big e fare una ricca plusvalenza per restare tre le società più ricche d’Europa.

Ma davvero la Juventus in estate sarà costretta a vendere, ad esempio, il gioiello Dybala? La Joya bianconera, stando ai numeri appena diffusi dal Cies, varrebbe infatti ben 174 milioni di euro, e consentirebbe nel caso una plusvalenza per il club bianconero di oltre 150 milioni.

La risposta all’interrogativo sollevato dal report di Banca Imi, però, è no. Ciò non vuol dire tuttavia che la dirigenza bianconera oggi non debba monitorare i conti con più attenzione per eliminare qualche squilibrio che sta emergendo nel prepotente percorso di crescita che dal 2010 la società presieduta da Andrea Agnelli ha intrapreso.

Il primo semestre dell’esercizio 2017/2018 si è chiuso con un utile di 43,3 milioni, ma erano 72 milioni nell’analogo periodo dell’esercizio precedente. Ciò principalmente a causa di minori plusvalenze e di maggiori costi per personale tesserato (7,7 milioni) e ammortamenti (13,5 milioni).

Nella semestrale inoltre risultano anticipati incassi dell’intera annata per 49 milioni (come i 25,7 milioni frutto della sottoscrizione di 29.300 abbonamenti). Questo significa che nel rendiconto sull’intera stagione 2017/18 sarà registrata con ogni probabilità una perdita. La stessa Banca Imi prevede ricavi a 457 milioni e una perdita di 16,8 milioni.

Ora, tre bilanci in utile (per 2, 4 e 42 milioni) danno alla Juventus un ampio margine nell’ottica del Fair Play Finanziario (che ammette un rosso massimo di 30 milioni nel triennio). Significa grosso modo che la Juve nei prossimi due anni potrebbe perdere 70 milioni senza rischiare sanzioni. Tuttavia, la società bianconera è chiamata dalla Exor ad autofinanziarsi e quindi, a prescindere dal Fair play UEFA, deve essere in grado di produrre liquidità sufficiente per le esigenze di cassa e mettere in cascina le risorse per i momenti bui.

Il patrimonio netto è al momento di 137 milioni, ma al 31 dicembre 2017 l’indebitamento finanziario netto è cresciuto a 279,7 milioni, in peggioramento di 117,2 milioni rispetto a giugno, in gran parte per gli esborsi legati al calciomercato. Sempre al 31 dicembre 2017 la società bianconera dispone di linee di credito bancarie per 546 milioni, utilizzate per complessivi 413 milioni. Un indebitamento sostenibile, legato anche a investimenti infrastrutturali importanti (su tutti Stadium e Continassa), ma che c’è bisogno di ridurre per non incrementare eccessivamente la spesa per interessi.

Il conto economico dei bianconeri, d’altronde, potrebbe essere messo sotto pressione nelle prossime stagioni da due fattori. Il fatturato corre infatti verso i 500 milioni, ma si determineranno due eventi che rallenteranno il tasso di crescita delle entrate della Juve. Da una parte la riforma della Champions, con 4 club italiani e un market pool meno ampio, impedirà di eguagliare le somme incamerate nelle ultime edizioni (come gli oltre 100 milioni della Champions 2017). Dall’altra parte, il decreto firmato dal ministro dello Sport Luca Lotti, che ha rivisto i criteri di ripartizione degli introiti tv della Serie A, inciderà sul budget: la Juventus nel triennio 2018/21 dovrebbe incassare intorno ai 120 milioni annui rispetto ai 104 della stagione 2017/18, ma senza la modifica della Melandri ne avrebbe percepiti una ventina in più.

Sul versante commerciale poi la Juve ha lavorato bene in questi anni, ma il report di Banca Imi sottolinea una certa difficoltà nel tenere il passo delle big d’Europa, come dimostrano i ricavi da sponsorizzazione tecnica: la Juventus ha un accordo con Adidas da 23 milioni a stagione, ma il Manchester United da Adidas ne ottiene 94 milioni. Il main sponsor Jeep del resto alla Juve frutta 21 milioni, ma è poco se paragonato ai 70 milioni a stagione garantiti da Fly Emirates al Real Madrid o ai 63 milioni incassati dal Manchester United grazie a Chevrolet.

Per i conti bianconeri un aspetto critico è rappresentato soprattutto dal costo della rosa. Al 30 giugno 2017 le spese per il personale ammontavano a 262 milioni e gli ammortamenti a 83 milioni. A cui si sommano altri costi operativi per quasi 100 milioni. Fanno oltre 440 milioni di spese fisse contro i 411 milioni di ricavi strutturali (senza plusvalenze).

Uno squilibrio destinato ad accentuarsi senza la correzione delle plusvalenze. È questo, in defintiva, il senso dell’alert lanciato da Banca Imi. Un allarme che Marotta e Paratici hanno già recepito nella sessione invernale 2018 della campagna trasferimenti incassando plusvalenze per 18,2 milioni grazie alle cessioni, con la formula della recompra, di alcuni giovani prospetti come Lirola al Sassuolo e Mattiello alla Spal. Proprio la lunga lista di giovani controllati rappresenta la polizza assicurativa del club in caso di bisogno. Prima di mettere sul mercato Dybala, la Juve ha possibilità di fare cassa con questi asset. Certo è che davanti a un assegno da 130/150 milioni per la Joya, neppure in casa Juve probabilmente si potrebbe dire di no.