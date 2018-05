Goal Economy - Diritti TV: Mediapro out, ora è corsa contro il tempo

Marco Bellinazzo de "Il sole-24 ore" analizza il cambio di scenario nella corsa ai diritti TV di Serie A dopo la sfiducia della Lega a MediaPro.

Ora è una corsa contro il tempo. Vendere i diritti tv, prendere magari meno soldi di quanti immaginati, ma assicurare a molti club la liquidità, che ormai scarseggia, per chiudere senza patemi la stagione e impostare il calciomercato estivo. Con questa ritrovata unità di intenti, nel giorno in cui Claudio Lotito viene eletto insieme a Beppe Marotta consigliere federale, la Lega vota compatta la risoluzione del contratto con Mediapro. Quella che si apre è comunque una nuova fase di incertezza all’interno dello stallo in cui la Serie A è stata relegata dall’estenuante processo di vendita dei diritti tv per il prossimo triennio. Una procedura che va avanti da oltre un anno tra aste infruttuose, offerte non all’altezza delle attese e controversie giudiziarie. Peraltro gli introiti garantiti dalle pay tv – 1,2 miliardi all’anno fino al prossimo 30 giugno – costituiscono oltre la metà dei ricavi dei club e alimentano, attraverso la quota del 10% devoluta alla Figc, la mutualità interna foraggiando le serie minori.

Il prolungarsi della vendita collettiva, con due bandi per gli operatori andati a vuoto e l’assegnazione all’intermediario indipendente Mediapro per un “minimo” di un miliardo e 50 milioni ora oggetto di risoluzione per il mancato deposito della fideiussione, sta mettendo in difficoltà molte società che, di solito, in questi mesi utilizzano le quote delle entrate tv di propria spettanza per ottenere in banca la liquidità indispensabile per le spese correnti e per le campagne di rafforzamento (con il paradosso di avere proprio da quest’anno meno tempo a disposizione, data la chiusura anticipata del calciomercato rispetto alla tradizionale scadenza del 31 agosto).

Grazie ai proventi dei diritti internazionali, pari a 370 milioni stagionali, alla Coppa Italia (una cinquantina di milioni tra domestico ed estero) e all’offerta di Mediapro, i club di Serie A stavano assaporando la prospettiva di raggiungere un risultato storico, percependo oltre 1,5 miliardi. A questo punto, invece, si delinea un epilogo meno positivo. Se al termine delle trattative private che saranno avviate nei prossimi giorni non si conseguiranno entrate per almeno 800 milioni si potrebbe addirittura assistere a un arretramento rispetto all’attuale triennio. In controtendenza con tutti i principali campionati continentali che hanno registrato incrementi a doppia cifra.

Ora ci sono 7 giorni di tempo a disposizione dell’intermediario spagnolo per depositare la fideiussione da 1,2 miliardi. Gli spagnoli hanno presentato fin qui come garanzia il patrimonio della controllante Imagina, pari a circa 400 milioni di euro, e la delibera del versamento di 186 milioni, da depositare presso il Banco Santander. Se il closing per l’ingresso nel gruppo spagnolo del fondo cinese Orient Hontai non si concludesse a giugno (con l’ampliamento del patrimonio netto a oltre un miliardo di euro), Imagina si è anche impegnata a fornire alla Lega una fideiussione “a garanzia dell’intero importo”. La proposta è stata però rispedita al mittente e a differenza di quanto avvenuto la scorsa settimana, perché il tempo stringe.

La Lega si è ricompattata anche sulla scia del completamento della governance con Beppe Marotta (ad Juve) e Claudio Lotito (patron della Lazio) designati come consiglieri federali. Sono stati anche eletti i consiglieri della Lega (l’ad dell’Inter Alessandro Antonello, l’ad dell’Atalanta Luca Percassi, l’ad del Milan Marco Fassone, e il vice presidente dell’Udinese Stefano Campoccia). Esito che ha portato il commissario Giovanni Malagò a dichiarare conclusa la sua reggenza. Malagò nelle ultime settimane aveva sollecitato i club a prendere una decisione rapidamente e ieri non ha aiutato Madiapro il fatto che il patron, Jaume Roures, abbia fatto di nuovo riferimento al canale della Lega, definendolo come “un’alternativa necessaria a commercializzare in modo efficace e proficuo i diritti tv”.

Ora la Lega Serie A aprirà un percorso di trattative private con tutti i broadcaster interessati: il problema è capire quali soggetti industriali potranno rispondere al nuovo “bando”

Ora il presidente di Lega Gaetano Miccichè ha annunciato l’apertura di un percorso di trattative private con tutti i broadcaster interessati. Difficile a questo punto non mettere in conto un contenzioso fra Mediapro che ha versato una caparra di oltre 60 milioni e Lega. Il 5 giugno Infront, che è il consulente esclusivo della Lega Serie A fino al 2021 per 60 milioni all’anno di compenso, si dovrebbe presentare con due proposte: una per prodotto e una per piattaforma. L’obiettivo è chiudere la partita con i broadcaster entro metà giugno.

Il problema è capire quali soggetti industriali potranno rispondere al nuovo “bando”. Sky di sicuro. Anche Mediaset dovrebbe partecipare, pur nella consapevolezza che la storica concorrenza tra Sky e Mediaset Premium è stata messa in discussione dall’accordo commerciale siglato alla vigilia di Pasqua che potrebbe preludere a una sostanziale dismissione del ramo d’azienda. Ma da Cologno Monzese hanno continuato a dirsi interessati, anche perché l’Antitrust vigila e una mancata partecipazione alle trattative o un’offerta sensibilmente inferiore ai 200 milioni potrebbe creare problemi con l’Autorità di Vigilanza. Interesse dovrebbe esserci anche da parte di Perform e Tim.