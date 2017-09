Goal Economy - Champions League, sempre più una questione per pochi

09:20 Condividi Chiudi

Marco Bellinazzo de "Il sole-24 ore" fa il punto sui primi dati dei ricavi 2016/17: i ricchi diventano sempre più ricchi e la UEFA... può fare poco.

Fa bene il presidente della Uefa Aleksander Čeferin a voler introdurre dei correttivi nelle regole Uefa per rendere le competizioni europee più equilibrate. Che sia necessario, d’altronde, assicurare in particolare alla Champions un grado maggiore di competitive balance è sotto gli occhi di tutti. Il gap economico/finanziario e di conseguenza sportivo fra i “big team” e il resto dei club si sta infatti inesorabilmente ampliando anno dopo anno. Salary cap, Luxury tax, rose limitate e prestiti contingentati sono misure che plausibilmente potrebbero incidere su questo trend. Tuttavia, la loro implementazione nel sistema europeo appare piuttosto complicata e richiede un’ingegneria giuridica “raffinata”.

Dopo avere per anni spinto sul fair play finanziario, che consente ai club che più guadagnano di spendere di più, non sarà semplice per la Uefa invertire la rotta e porre un freno “unilaterale” ai costi sostenibili ad esempio in fatto di ingaggi. Resettare, anche parzialmente, il sistema potrebbe rivelarsi molto più arduo di quel che si creda.

Intanto la situazione sta peggiorando. Nelle ultime cinque stagioni più dell’80% dei posti disponibili nei quarti di finale della Champions sono stati appannaggio di società che figurano nella Top15 della graduatoria europea per fatturato. Così come 19 delle 20 semifinaliste, con l’unica eccezione del Monaco che appartiene all’oligarca russo Dmitry Rybolovlev che certo non ha lesinato investimenti in questi anni.

I club più ricchi d’Europa sono ormai frequentatori abituali di semifinali e finali Champions. Sempre nell’ultimo quinquennio il Real Madrid ne ha disputate cinque, il Bayern Monaco quattro, l’Atletico Madrid tre, il Barcellona e la Juventus due. Il Psg è arrivato quattro anni su cinque nei quarti, il Borussia Dortmund tre volte su cinque. Anni in cui Manchester United (solo una volta nei quarti e City (una sola semifinale) non hanno brillato in Champions. Ma è molto probabile che nei prossimi anni la musica cambi, come dimostra il successo nella scorsa annata dei Red Devils in Europa League.

D’altro canto, dai bilanci appena chiusi emergono dati evidenti sul fatto che questi club stanno ulteriormente incrementando il proprio giro d’affari scavando un solco ancora più profondo negli stessi tornei nazionali. In Italia, la Juventus ha appena annunciato che i conti al 30 giugno 2017 hanno fatto segnare per la prima volta in Serie A ricavi per 562,7 milioni, con un utile di 42,6 milioni. I ricavi correnti, senza le plusvalenze da calciomercato, sono stati pari a 411,56 milioni, in aumento di circa 70 milioni rispetto all’anno prima. I più vicini “inseguitori” dei bianconeri sul fronte dei ricavi, Inter e Milan, hanno più o meno la metà di introiti stagionali.

Con il ritorno a grandi livelli in Europa e l’accesso in Champions guadagnato grazie al successo in Europa League, il Manchester United ha visto aumentare i propri ricavi fino a 581 milioni di sterline (656 milioni di euro), in aumento del 12,8% rispetto al 30 giugno 2016, con entrate da broadcasting pari a 219 milioni (+38,2% rispetto all’esercizio precedente), dal settore commerciale per 311 milioni e dal botteghino per 126 milioni di euro.

Il Barcellona ha chiuso l’esercizio 2016-2017 con ricavi complessivi (comprese plusvalenze e proventi straordinari) pari a 708 milioni di euro, in crescita del 4,3% rispetto ai 695 milioni della stagione 2015-2016 con 18 milioni di utili. L’altra regina di Spagna ha chiuso l’esercizio 2016/17, senza contare il player trading, con ricavi per 674,6 milioni di euro, in crescita dell’8,8% con utili per 21 milioni.

Numeri finanziari senza precedenti nei 115 anni di storia del club anche per il Bayern Monaco che ha chiuso il bilancio al 30 giugno 2016 con un utile di 33 milioni e incassi a 628,8 milioni di euro (in aumento di oltre 100 milioni rispetto all’anno prima 2015). L’èlite del calcio europeo, dunque, macina profitti, vittorie e record. Salvaguardare la classe “media” e scongiurare quella Superlega, che nei fatti è già realtà, rappresenta la sfida (ai limiti dell’impossibile) della nuova Uefa di Ceferin.